Cea mai înduioșătoare fotografie cu Ricky Martin și fetița lui. Imaginea cu care și-a cucerit fanii

Artistul portorican are trei copii, doi băieți și o fetiță. Pe contul său de Instagram, Ricky Martin a postat una dintre rarele fotografii cu fetița lui, Lucia. În imagine, artistul apare cu micuța în brațe, în timpul unei plimbări. Ipostaza tată-fiică este una emoționantă.

Fotografia cu Ricky Martin și fiica sa a adunat peste 500.000 de aprecieri din partea celor care îl urmăresc pe artist pe rețelele de socializare.

Ricky Martin are o relație cu artistul siriano-suedez Jwan Yosef din anul 2015, iar un an mai târziu au anunţat că s-au logodit. Cei doi s-au căsătorit în secret. Ricky Martin este tată de gemeni: Valentino și Matteo. La început de an 2019, Ricky Martin a anunțat că are și o fetiță. Micuța a primit numele Lucia.

