Cea mai mare aroganță pe care Andra a făcut-o: „Cătălin Măruță mă susține”. Care sunt cele două dependențe ale artistei

În emisiune, artista dă un răspuns neașteptat la întrebarea: „Cu cine dintre antrenorii de la Vocea României ai merge mai departe, dacă ai participa la emisiune, în calitate de concurentă?”.

Andra l-ar alege pe Tudor Chirilă ca antrenor la Vocea României

„Prietenia și chimia pe care le am cu Smiley cred că m-ar ajuta. Dar eu, ca și artist, dacă s-ar întoarce toată lumea, aș opta pentru cineva cu care să fie o provocare să lucrez. Cu Smiley mi-ar fi foarte ușor să lucrez, pentru că suntem prieteni și sunt sigură că ne-am înțelege extraordinar. Irina Rimes este o fată extraordinară și foarte umană, e foarte talentată. Cu Horia Brenciu ar fi haos, noroc că Theo Rose echilibrează acolo situația și mi-ar face mare plăcere să lucrez cu ea, că este pe zonă mea de muzică. Dar provocarea mea, ca și artist, ar fi să lucrez cu Tudor Chirilă, cu care nu am lucrat”, spune Andra.

Cântăreața mărturisește că are câțiva idoli de când era mică: „Da, am idoli. Monica Anghel e unul dintre idolii mei. Am cântat împreună, am avut plăcerea și onoarea. Pentru mine, când zici Monica Anghel, s-au deschis toate chakrele, toată iubirea… Evident că am ascultat și alte artiste din România: Mădălina Manole, Angela Similea, Mirabela Dauer, Luminița Anghel, Nico… Avem niște voci extraordinare. Și pot să spun că în generația nouă sunt foarte multe fete tinere care cântă foarte frumos”.

Andra mărturisește și ce o ține cu picioarele pe pământ, chiar dacă este faimoasă: „Dacă nu mi-am luat-o în cap până acum… Cumva, am familia care mă ține mereu cu picioarele pe pământ. Mama, tata, fratele, surorile… Eu nu citesc ziare. Eu sunt cu copiii. Ne uităm la desene împreună, ne uităm la filme… Lumea noastră, creată de noi. Să fiu mamă este o prioritate. Eu nu zic că e ușor. Cam asta e viața mea. Copiii, muzica…

Am prietene care îmi spun: «Hai să mergem și noi undeva»! Nu mi-am permis niciodată lucrul ăsta. Cred că am fost o singură dată la un concert Beyonce cu o gașcă de fete din echipa mea. Mi s-a părut că am făcut cea mai mare aroganță a vieții mele. Cătălin Măruță mă susține să fac lucrurile astea, dar eu nu simt. Simt că trebuie să fiu acolo pentru ei”.

Artista este dependentă de mâncare

Soția lui Cătălin Măruță recunoaște că este un artist atipic, care se trezește în fiecare dimineață la ora 06.30 și nu rezistă foarte multă seară. „Nu beau, nu fumez, dar… Am dependență de iubire. Nu pot să trăiesc fără afecțiunea celor dragi și, la fel, fără să ofer afecțiune. O altă dependență de care vreau să scap e mâncarea. Sunt pe fasting, mănânc o masă pe zi, dar ceea ce-mi place. Altfel nu aș putea. Foarte mulți zic că trebuie să mănânci proteină, cu salată, cu nu știu ce, și e greu așa. Și îmi asum să fac un fel de fasting, mănânc o masă pe zi, dar mănânc ce-mi place”.

