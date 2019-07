Voicică Băjinaru, de asemenea muzician, și-a sacrificat cariera pentru a-l educa și forma pe Mihai drept artist respectat, astăzi solistul unea dintre cele mai solicitate orchestre de evenimente premium, Quality Band.

”A fost omul datorită căruia am ajuns să iubesc muzica. Pe când aveam 18 ani, după liceu, tatăl meu m-a dus de mână la Școala Popară de Artă, acolo am început lecțiile de canto. El m-a sfătuit că e important să mă apuc de muzică dacă simt că iubesc asta, nu pentru a avea o meserie. Lui îi dedic toate festivalurile pe care le-am câștigat, tot ceea ce am făcut”, ne spune mâhnit de pierderea suferită fostul solist al trupei Latin Express.

FOTO Mihai Băjinaru alături de tatăl său

”Pentru cine l-a cunoscut și nu l-a cunoscut personal, a fost cel mai bun tătic, cel mai bun bunic pentru fetițele mele, cel mai bun coleg, vecin,frate, soț. Un om stimat de toată lumea”, vorbește solistul, fost semifinalist la ”Vocea României”, ”Eurovision”, participant la ”Cerbul de Aur”, premiat la ”Festivalul de la Mamaia”, despre tatăl său.

”Voicică Băjinaru a trăit luptând ca fiul său să poată îmbrățișa în mod profesional domeniul muzical, fiindu-i primul profesor”, completează un apropiat al familiei Băjinaru.

