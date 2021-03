Membrii celei mai cunoscute familii din televiziunea americană sunt pregătiți pentru lăsarea cortinei!

În luna martie începe difuzarea sezonului final al seriei legendare cu familia Kardashian-Jenner. Duminică, 28 martie 2021, în premieră în România, televiziunea E! va începe să transmintă sezonul 20 al reality-show-ului Keeping Up With the Kardashians. Episoadele în premieră sunt programate spre difuzare câte unul, în fiecare duminică, de la 22:00.

Au plecat în călătorie împreună, gata de aventură și încrezătoare în viitor. Au trecut împreună prin momente minunate, dar și momente extrem de grele. Au schimbat percepții, au lansat branduri ce se bucură de succes mondial, au construit o imagine recunoscută în întreaga lume, s-au bucurat de venirea pe lume a unor noi membri, iar publicul a fost mereu alături de ele. Urmăriți prima familie a televiziunii pe măsură ce se confruntă cu provocările anului 2021 și se pregătește pentru viitor. În noile episoade Khloé vrea un al doilea copil, Kourtney și Scott sunt surprinși de către Kim dormind pe aceeași canapea, iar Kylie lucrează la relația cu Kendall. Toți se întreabă dacă renunțarea la formatul care i-a consacrat a fost decizia corectă și finalul este extrem de emoționant.

Difuzat prima data pe 14 octombrie 2007, Keeping Up With the Kardashians rămâne unul dintre cele mai reprezentative programe de tip reality din istoria televiziunii și cu siguranță vom mai auzi despre această familie.

PARTENERI - GSP.RO 'Ginerele ideal' este acum burlac. Una dintre cele mai frumoase poveşti de dragoste a luat sfârșit, se despart după 11 ani de relație

Playtech.ro Flavia Groșan explică motivul pentru care fetițele Danei Budeanu au anticorpi Covid-19 chiar dacă nu au făcut boala. Răspunsul este halucinant

Observatornews.ro Student la medicină găsit mort în casă, la 10 zile după ce s-a vaccinat cu AstraZeneca, în Franța: "Avea 1,7 litri de sânge în stomac"

HOROSCOP Horoscop 23 martie 2021. Berbecii au parte de o zi destul de complicată, în special în relația cu familia

Știrileprotv.ro Imagini șocante surprinse pe o alee. Tânără însărcinată, urmărită și lovită fără milă cu pumnii în stomac

Telekomsport Vedeta care a făcut furori în România şi-a distrus imaginea! Rupt de beat într-un bar, oamenii l-au alergat pe stradă VIDEO

PUBLICITATE Un nou laborator se alătură eforturilor de testare RT-PCR la nivel național (PUBLICITATE)