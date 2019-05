Cel mai greu moment din viața Monicăi Tatoiu. „Eram la etajul al patrulea la maternitatea de la Spitalul Universitar. Am vrut să mă arunc de acolo”

Vedeta este căsătorită cu Victor Tatoiu, cu care are un băiat, Victor. Momentul în care a devenit mămică a fost unul foarte greu pentru binecunoscuta femeie de afaceri.

„Atunci când l-am născut pe Victoraș a fost un moment greu. Eu știam că nu pot să fac copii și m-am rugat mult. Am născut prin cezariană și doctorul mi-a spus că bebelușul meu o să moară până dimineața. A fost ceva cum a fost și la Andreea Bălan, tot de la anestezie.

M-am urcat… Eram la etajul al patrulea la maternitatea de la Spitalul Universitar. Am vrut să mă arunc de acolo. Am încercat să mă sinucid. Nebună! Zuză nebună! Am o icoană pe care am găsit-o când aveam 10 ani, aia m-a ajutat să nu mă arunc în prăpastie”, a declarat Monica Tatoiu la o emisiune de televiziune, potrivit spynews.ro.

