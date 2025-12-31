HBO amestecă comediile și continuările unor hituri majore

Platforma HBO își consolidează poziția în 2026 printr-un amestec de continuări ale unor hituri majore, spinoff-uri din universuri celebre și comedii noi cu distribuții de excepție.

A Knight of the Seven Kingdoms (ianuarie 2026) Fanii universului Game of Thrones primesc o nouă perspectivă asupra Westeros-ului. Acțiunea are loc cu 100 de ani înainte de serialul original și câteva decenii după House of the Dragon. Spre deosebire de dramele politice masive, acest serial se concentrează pe aventurile cavalerului rătăcitor Ser Duncan cel Înalt (Peter Claffey) și ale scutierului său, Egg (Dexter Sol). Nu vă așteptați la dragoni sau bătălii epice; show-ul promite o abordare mai intimă, axată pe viața oamenilor de rând.

Euphoria – Sezonul 3 (aprilie 2026) După o pauză de patru ani, serialul fenomen creat de Sam Levinson revine cu un salt temporal de cinci ani. Personajele părăsesc siguranța liceului și se confruntă cu viața adultă. Rue (Zendaya) se va afla în Mexic, încercând să își plătească datoriile către traficanți, în timp ce dinamica dintre Cassie (Sydney Sweeney) și Nate (Jacob Elordi) se schimbă radical, aceștia fiind căsătoriți în noul sezon.

House of the Dragon – Sezonul 3 (Vara 2026) HBO continuă cronicile familiei Targaryen. Deși detaliile sunt puține, distribuția se extinde cu nume precum James Norton (Lord Ormund Hightower) și Dan Fogler (Ser Torrhen Manderly). Anticiparea este uriașă, având în vedere succesul primelor două sezoane în explorarea războiului civil „Dansul Dragonilor”.

The Pitt – Sezonul 2 (8 ianuarie 2026) După un prim sezon premiat cu Emmy, drama medicală condusă de Noah Wyle revine cu un salt temporal de 10 luni. Serialul va explora „călătoria de vindecare” a Dr. Robinavich și va aborda teme reale din sistemul de sănătate actual, cum ar fi concedierile și criza finanțării.

Lanterns (TBD 2026) După eșecul filmului din 2011, HBO preia personajele DC Comics într-o abordare stil True Detective. Serialul este descris ca un mister polițist terestru, implicând doi membri ai Green Lantern Corps: veteranul Hal Jordan (Kyle Chandler) și noul recrut John Stewart (Aaron Pierre). Echipa creativă include nume mari precum Damon Lindelof și Tom King.

Cele mai așteptate lansări pe Netflix

Netflix mizează în 2026 pe continuarea unor francize de succes, reboot-uri nostalgice și antologii care au captivat publicul global.

Bridgerton – Sezonul 4 (ianuarie/februarie 2026) Serialul revine cu povestea de dragoste a celui de-al doilea fiu al familiei, Benedict Bridgerton (Luke Thompson), și a noii sale partenere, Sophie Baek (Yerin Ha). Sezonul va fi lansat, conform noii strategii Netflix, în două părți.

Stranger Things: Tales From ‘85 (TBD 2026) Deși seria principală se încheie, universul din Hawkins rămâne viu prin acest serial animat. Acțiunea urmărește personajele originale luptând cu monștri noi și rezolvând un mister paranormal în iarna anului 1985. Este un test major pentru a vedea dacă franciza poate prospera și în afara formatului live-action.

Monster: The Lizzie Borden Story (TBD 2026) După sezoanele controversate despre Dahmer și frații Menendez, antologia creată de Ryan Murphy se concentrează pe faimosul caz al lui Lizzie Borden din 1892. Este prima dată când seria are o protagonistă feminină (Ella Beatty), iar Charlie Hunnam revine în rolul tatălui victimei.

Little House on the Prairie (TBD 2026) Netflix lansează un reboot al celebrei serii „Căsuța din preerie”. Spre deosebire de versiunea din anii ’70, aceasta promite să urmeze mult mai fidel materialul sursă al romanelor Laurei Ingalls Wilder, oferind o perspectivă mai aspră și mai realistă asupra vieții coloniștilor americani.

The Hunting Wives (TBD 2026) Un thriller erotic șocant care urmărește viața lui Sophie (Brittany Snow) după ce se mută în Texas și devine obsedată de viața lui Margo (Malin Akerman). După finalul sângeros al primului sezon, noile episoade promit să scoată la iveală minciunile și crimele celor două protagoniste.

Cele mai așteptate lansări pe Disney+ (Hulu / FX / ABC)

În România, conținutul Hulu, FX și producțiile 20th Television sunt disponibile pe Disney+. În 2026, platforma aduce revival-uri ale unor comedii iconice.

Malcolm in the Middle: Lifes Still Unfair (10 aprilie 2026) La 20 de ani de la încheierea sitcomului original, familia se reunește pe Hulu (Disney+). Frankie Muniz revine în rolul titular, alături de Bryan Cranston și Jane Kaczmarek. Malcolm revine în casa părintească alături de propria fiică pentru a celebra a 40-a aniversare a părinților săi, Hal și Lois.

Scrubs (25 februarie 2026) Echipa originală a legendarului serial medical revine pentru o reînviere pe ABC (Disney+). Zach Braff, Donald Faison și Sarah Chalke își reiau rolurile, sub coordonarea creatorului Bill Lawrence. Este una dintre cele mai așteptate reveniri, având în vedere chimia inegalabilă a distribuției originale.

Love Story (februarie 2026) O nouă antologie marca Ryan Murphy, care explorează relația tragică dintre John F. Kennedy Jr. și Carolyn Bessette Kennedy. Serialul va documenta dragostea lor sub lupa obsesivă a presei și accidentul aviatic din 1999 care le-a curmat viețile la o vârstă fragedă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE