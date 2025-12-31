HBO amestecă comediile și continuările unor hituri majore

Platforma HBO își consolidează poziția în 2026 printr-un amestec de continuări ale unor hituri majore, spinoff-uri din universuri celebre și comedii noi cu distribuții de excepție.

A Knight of the Seven Kingdoms (ianuarie 2026) Fanii universului Game of Thrones primesc o nouă perspectivă asupra Westeros-ului. Acțiunea are loc cu 100 de ani înainte de serialul original și câteva decenii după House of the Dragon. Spre deosebire de dramele politice masive, acest serial se concentrează pe aventurile cavalerului rătăcitor Ser Duncan cel Înalt (Peter Claffey) și ale scutierului său, Egg (Dexter Sol). Nu vă așteptați la dragoni sau bătălii epice; show-ul promite o abordare mai intimă, axată pe viața oamenilor de rând.

Euphoria – Sezonul 3 (aprilie 2026) După o pauză de patru ani, serialul fenomen creat de Sam Levinson revine cu un salt temporal de cinci ani. Personajele părăsesc siguranța liceului și se confruntă cu viața adultă. Rue (Zendaya) se va afla în Mexic, încercând să își plătească datoriile către traficanți, în timp ce dinamica dintre Cassie (Sydney Sweeney) și Nate (Jacob Elordi) se schimbă radical, aceștia fiind căsătoriți în noul sezon.

House of the Dragon – Sezonul 3 (Vara 2026) HBO continuă cronicile familiei Targaryen. Deși detaliile sunt puține, distribuția se extinde cu nume precum James Norton (Lord Ormund Hightower) și Dan Fogler (Ser Torrhen Manderly). Anticiparea este uriașă, având în vedere succesul primelor două sezoane în explorarea războiului civil „Dansul Dragonilor”.

The Pitt – Sezonul 2 (8 ianuarie 2026) După un prim sezon premiat cu Emmy, drama medicală condusă de Noah Wyle revine cu un salt temporal de 10 luni. Serialul va explora „călătoria de vindecare” a Dr. Robinavich și va aborda teme reale din sistemul de sănătate actual, cum ar fi concedierile și criza finanțării.

Lanterns (TBD 2026) După eșecul filmului din 2011, HBO preia personajele DC Comics într-o abordare stil True Detective. Serialul este descris ca un mister polițist terestru, implicând doi membri ai Green Lantern Corps: veteranul Hal Jordan (Kyle Chandler) și noul recrut John Stewart (Aaron Pierre). Echipa creativă include nume mari precum Damon Lindelof și Tom King.

Cele mai așteptate lansări pe Netflix

Netflix mizează în 2026 pe continuarea unor francize de succes, reboot-uri nostalgice și antologii care au captivat publicul global.

Bridgerton – Sezonul 4 (ianuarie/februarie 2026) Serialul revine cu povestea de dragoste a celui de-al doilea fiu al familiei, Benedict Bridgerton (Luke Thompson), și a noii sale partenere, Sophie Baek (Yerin Ha). Sezonul va fi lansat, conform noii strategii Netflix, în două părți.

Stranger Things: Tales From ‘85 (TBD 2026) Deși seria principală se încheie, universul din Hawkins rămâne viu prin acest serial animat. Acțiunea urmărește personajele originale luptând cu monștri noi și rezolvând un mister paranormal în iarna anului 1985. Este un test major pentru a vedea dacă franciza poate prospera și în afara formatului live-action.

Monster: The Lizzie Borden Story (TBD 2026) După sezoanele controversate despre Dahmer și frații Menendez, antologia creată de Ryan Murphy se concentrează pe faimosul caz al lui Lizzie Borden din 1892. Este prima dată când seria are o protagonistă feminină (Ella Beatty), iar Charlie Hunnam revine în rolul tatălui victimei.

Little House on the Prairie (TBD 2026) Netflix lansează un reboot al celebrei serii „Căsuța din preerie”. Spre deosebire de versiunea din anii ’70, aceasta promite să urmeze mult mai fidel materialul sursă al romanelor Laurei Ingalls Wilder, oferind o perspectivă mai aspră și mai realistă asupra vieții coloniștilor americani.

The Hunting Wives (TBD 2026) Un thriller erotic șocant care urmărește viața lui Sophie (Brittany Snow) după ce se mută în Texas și devine obsedată de viața lui Margo (Malin Akerman). După finalul sângeros al primului sezon, noile episoade promit să scoată la iveală minciunile și crimele celor două protagoniste.

Cele mai așteptate lansări pe Disney+ (Hulu / FX / ABC)

În România, conținutul Hulu, FX și producțiile 20th Television sunt disponibile pe Disney+. În 2026, platforma aduce revival-uri ale unor comedii iconice.

Malcolm in the Middle: Lifes Still Unfair (10 aprilie 2026) La 20 de ani de la încheierea sitcomului original, familia se reunește pe Hulu (Disney+). Frankie Muniz revine în rolul titular, alături de Bryan Cranston și Jane Kaczmarek. Malcolm revine în casa părintească alături de propria fiică pentru a celebra a 40-a aniversare a părinților săi, Hal și Lois.

Scrubs (25 februarie 2026) Echipa originală a legendarului serial medical revine pentru o reînviere pe ABC (Disney+). Zach Braff, Donald Faison și Sarah Chalke își reiau rolurile, sub coordonarea creatorului Bill Lawrence. Este una dintre cele mai așteptate reveniri, având în vedere chimia inegalabilă a distribuției originale.

Love Story (februarie 2026) O nouă antologie marca Ryan Murphy, care explorează relația tragică dintre John F. Kennedy Jr. și Carolyn Bessette Kennedy. Serialul va documenta dragostea lor sub lupa obsesivă a presei și accidentul aviatic din 1999 care le-a curmat viețile la o vârstă fragedă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Pană de curent masivă în regiunea Moscova: peste 600.000 de abonați au rămas fără electricitate
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Care este, de fapt, situația din familia lui: ”Soția mea...”
Viva.ro
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Care este, de fapt, situația din familia lui: ”Soția mea...”
Ce au găsit procurorii în casa Rodicăi Stănoiu. Au fost ridicate incusiv substanțe afrodisiace din casa fostei ministre a Justiției
Unica.ro
Ce au găsit procurorii în casa Rodicăi Stănoiu. Au fost ridicate incusiv substanțe afrodisiace din casa fostei ministre a Justiției
Dezvăluirile făcute de Andreea Esca, după 25 de ani de căsătorie cu Alexandre Era. Ce a mărturisit prezentatoarea: „Mai târziu o să-și dea seama că...”
Elle.ro
Dezvăluirile făcute de Andreea Esca, după 25 de ani de căsătorie cu Alexandre Era. Ce a mărturisit prezentatoarea: „Mai târziu o să-și dea seama că...”
gsp
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
GSP.RO
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
GSP.RO
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
Parteneri
Da, azi e sărbătoare și puțini știu! Multe românce poartă numele acestei sfinte cuvioase! Cui trebuie să-i spui azi ”La mulți ani!”
Libertateapentrufemei.ro
Da, azi e sărbătoare și puțini știu! Multe românce poartă numele acestei sfinte cuvioase! Cui trebuie să-i spui azi ”La mulți ani!”
Răspunsul genial al lui Theo Rose, după ce un internaut i-a spus direct că are buzele și sânii mici! Șah mat!
Avantaje.ro
Răspunsul genial al lui Theo Rose, după ce un internaut i-a spus direct că are buzele și sânii mici! Șah mat!
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”
Tvmania.ro
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”

Alte știri

„Căpcăunul” din Iași și o femeie din lista „most wanted”, printre persoanele urmărite internațional care au fost aduse în țară
Știri România 20:45
„Căpcăunul” din Iași și o femeie din lista „most wanted”, printre persoanele urmărite internațional care au fost aduse în țară
De ce vor avea românii mai puține zile libere în 2026 decât în 2025
Știri România 20:18
De ce vor avea românii mai puține zile libere în 2026 decât în 2025
Parteneri
Revoltă printre pacienți după decizia Guvernului de a nu plăti prima zi de concediu medical: „Torturăm omul bolnav în loc să combatem frauda”
Adevarul.ro
Revoltă printre pacienți după decizia Guvernului de a nu plăti prima zi de concediu medical: „Torturăm omul bolnav în loc să combatem frauda”
Ronaldo, şeful banilor! Top 10 al celor mai bine plătiţi sportivi din lume în 2025: 1,4 miliarde de dolari câştigaţi
Fanatik.ro
Ronaldo, şeful banilor! Top 10 al celor mai bine plătiţi sportivi din lume în 2025: 1,4 miliarde de dolari câştigaţi
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Ce dietă urmează Alina Chivulescu pentru a se menține în formă la 50 de ani: „Știu că am un buget caloric pe care, dacă-l depășesc…”
Elle.ro
Ce dietă urmează Alina Chivulescu pentru a se menține în formă la 50 de ani: „Știu că am un buget caloric pe care, dacă-l depășesc…”
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Monden

Motivul pentru care Selly și iubita Smaranda petrec Revelionul acasă. În alți ani, cuplul mergea la munte sau în altă țară: „E un trend”
Stiri Mondene 16:54
Motivul pentru care Selly și iubita Smaranda petrec Revelionul acasă. În alți ani, cuplul mergea la munte sau în altă țară: „E un trend”
Mesajul lui Cabral la sfârșit de an. Prin ce a trecut în 2025: „Au fost și rele anul ăsta? Și încă cum…”
Stiri Mondene 15:35
Mesajul lui Cabral la sfârșit de an. Prin ce a trecut în 2025: „Au fost și rele anul ăsta? Și încă cum…”
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Cine sunt tinerii care au murit carbonizaţi în accidentul din Găeşti. S-ar fi luat la întrecere cu altă maşină
ObservatorNews.ro
Cine sunt tinerii care au murit carbonizaţi în accidentul din Găeşti. S-ar fi luat la întrecere cu altă maşină
”Patru operații pe cerul gurii și o gaură între nas și gură”. Vedeta noastră face declarații cumplite. Care a fost primul simptom al cancerului
Libertateapentrufemei.ro
”Patru operații pe cerul gurii și o gaură între nas și gură”. Vedeta noastră face declarații cumplite. Care a fost primul simptom al cancerului
Parteneri
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
GSP.ro
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
GSP.ro
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
Parteneri
România intră în 2026 cu accize majorate la pompă și la raft. Iată cu cât cresc lucrurile
Mediafax.ro
România intră în 2026 cu accize majorate la pompă și la raft. Iată cu cât cresc lucrurile
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
KanalD.ro
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul

Politic

Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Politică 17:02
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Ciprian Ciucu a scris în CV că a fost lector la Universitatea București, deși este fals. Reacția primarului Capitalei
Politică 30 dec.
Ciprian Ciucu a scris în CV că a fost lector la Universitatea București, deși este fals. Reacția primarului Capitalei
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
SuperSonic! Interviu-eveniment cu Andrei Rațiu, Fotbalistul Anului 2025 la Gala Fanatik: „Putem câștiga cu Turcia! Doar asta avem în cap”. Video
Fanatik.ro
SuperSonic! Interviu-eveniment cu Andrei Rațiu, Fotbalistul Anului 2025 la Gala Fanatik: „Putem câștiga cu Turcia! Doar asta avem în cap”. Video
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental
Spotmedia.ro
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental