Ilie Bolojan a transmis primul mesaj după ce Guvernul a fost demis

Ilie Bolojan și-a încheiat mandatul de 10 luni ca prim-ministru al României, declarând că a fost «o onoare» să servească țara în această funcție.

„Am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a aduce ordine în finanțele României, a corecta nedreptăți și a promova reforme pentru modernizarea României”, a afirmat acesta.

Ilie Bolojan spune că a „demonstrat că este posibil un alt mod de a guverna” și a mulțumit românilor pentru răbdarea dovedită în fața măsurilor necesare pentru redresarea economiei.

„Ele nu au fost un scop în sine sau o alegere, ci un preț pentru reconstrucție și bunăstare în viitor”, a explicat Bolojan. După ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, PNL a anunțat că trece în opoziție.

Ilie Bolojan spune că „inevitabilul” s-a produs

Ilie Bolojan spune că „inevitabilul s-a produs” s-a produs după 10 luni, în urma eforturilor de a combate „privilegiile” și de a aduce transparență.

„După 10 luni, s-a întâmplat inevitabilul. Când ataci privilegii și aprinzi lumina, reacțiile sunt pe măsură.

Până în ultima zi în această funcție, voi lucra pentru interesele României și nu voi abandona principiile pe care le-am probat în toată cariera mea.

Tot sprijinul pe care l-am primit, mai ales în ultima lună, mă motivează să merg mai departe, să lupt în continuare pentru România și viitorul ei. Se încheie o etapă, începe alta; valorile pentru care lupt rămân aceleași și este esențial că vă simt alături”, a mai scris premierul interimar în mesajul transmis pe Facebook.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a trecut în Parlament cu 281 de voturi

Cu 281 de voturi pentru, Parlamentul l-a demis pe premierul Ilie Bolojan, alături de întregul său Guvern, în urma unei moțiuni de cenzură adoptate marți, 5 mai. Decizia, luată la doar 11 luni de la învestirea lui Bolojan, a fost susținută de PSD și AUR.

Din totalul de 288 de parlamentari prezenți la vot, 281 au susținut moțiunea, în timp ce doar 4 s-au opus, iar 3 voturi au fost anulate. Pragul necesar pentru demiterea Guvernului era de 233 de voturi. Astfel, Ilie Bolojan a devenit al șaptelea premier demis prin moțiune de cenzură în istoria postdecembristă a României, primul fiind Emil Boc în 2009.

Ce urmează după căderea Guvernului Bolojan

Conform Constituției, președintele Nicușor Dan urmează să convoace consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Șeful statului a declarat recent că va accelera procesul de consultări, dar a exclus categoric posibilitatea de a desemna un premier din partea AUR, subliniind că România va rămâne pe o traiectorie prooccidentală.

„În orice situație, România va păstra direcția prooccidentală și nu voi desemna un premier de la AUR”, a declarat Nicușor Dan, marți seara.

Cum a început criza politică din România

Criza care a dus la căderea Guvernului Bolojan a debutat pe 20 aprilie, când PSD a decis să-i retragă sprijinul politic premierului, pe motivul unor neînțelegeri majore. În aceeași zi, partidul lui Sorin Grindeanu a dat un ultimatum de 72 de ore pentru demisia lui Bolojan.

Refuzul premierului de a renunța la funcție a dus la retragerea miniștrilor social-democrați din Guvern pe 23 aprilie.

Bolojan, care este și liderul PNL, a anunțat ulterior că rupe coaliția cu PSD, formată în iunie 2025, acuzând partidul lui Grindeanu de provocarea crizei politice.

În paralel, președintele Nicușor Dan a purtat discuții separate cu toate partidele din fosta coaliție guvernamentală – PSD, PNL, USR și UDMR – în încercarea de a identifica posibile soluții pentru depășirea impasului politic.

„Calm și vom trece prin asta”, a declarat președintele într-o scurtă intervenție publică pe 22 aprilie.

Miniștrii care au preluat interimar portofoliile PSD

După retragerea miniștrilor PSD, premierul Ilie Bolojan a înaintat președintelui propuneri pentru interimari, care au fost aprobate pe 25 aprilie. Astfel, portofoliile au fost preluate de: –

  • Dragoș Pîslaru – Ministerul Muncii
  • Cseke Attila – Ministerul Sănătății
  • Tánczos Barna – Ministerul Agriculturii
  • Cătălin Predoiu – Ministerul Justiției
  • Ilie Bolojan – Ministerul Energiei
  • Radu Miruță – Ministerul Transporturilor.

PSD și AUR s-au aliat pentru votul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

Un element cheie al acestei crize politice a fost alianța dintre PSD și AUR, două formațiuni care, până recent, păreau incompatibile. Cu toate acestea, liderii celor două partide, Marian Neacșu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR), au anunțat pe 27 aprilie, într-o conferință de presă comună, depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

„În urma mai multor rânduri de discuții între conducerile partidelor noastre, s-a decis ca eu și domnul Petrișor Peiu să ne ocupăm de partea tehnică a unei moțiuni de cenzură comune. Din acest motiv ne aflăm astăzi aici. Este un lucru exclusiv tehnic”, a explicat Marian Neacșu.

Stenograme din ședința PNL. Liberalii, împărțiți între revenirea la guvernare cu PSD și opoziție: „Nu o să-mi cer scuze și nici voie să vorbesc liber. În opoziție credeți că o să fie simplu?"
