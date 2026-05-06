Turcia a depășit statele UE la proiectele de baterii

Un raport al think tank-ului Ember arată că Turcia a ajuns să aibă unul dintre cele mai mari portofolii de proiecte pentru baterii din Europa. Mai mult, acest portofoliu este mai mare decât cel al oricărei țări din Uniunea Europeană, totul dintr-o regulă introdusă în anul 2022. De atunci, noile proiecte de energie solară și eoliană din Turcia trebuie să fie însoțite de o capacitate echivalentă de stocare în baterii.

Regula a dus rapid la un val uriaș de aplicații și, în doar câteva luni, au fost depuse cereri pentru 221 GW, iar 33 GW au fost deja aprobați.

Prin comparație, cele mai mari piețe de stocare a energiei din Uniunea Europeană, Germania și Italia, au portofolii de aproximativ 12-13 GW. Astfel, în Turcia, proiectele de baterii ajung la o capacitate echivalentă cu 83% din actuala capacitate eoliană și solară a țării.

„Prin impunerea stocării alături de regenerabile, Turcia nu doar că și-a mărit țintele, ci a transmis un semnal masiv pentru investiții, care depășește statele europene”, a declarat Ufuk Alparslan, autorul raportului Ember, citat de Euronews.

El spune că, dacă aceste proiecte vor fi realizate, bateriile ar putea deveni „coloana vertebrală” a unui nou centru energetic regional bazat pe energie curată.

Centrala solară care a devenit virală pe internet

Cel mai vizibil simbol al acestei schimbări este centrala solară Kalyon Karapınar SPP, care este cea mai mare instalație de energie solară din Europa, cu 3,5 milioane de panouri solare și care acoperă aproape 20 de milioane de metri pătrați. Suprafața este echivalentă cu aproximativ 2.600 de terenuri de fotbal.

Centrala Kalyon Karapınar SPP Turcia

Imaginile cu centrala au atras atenția pe internet, mai ales datorită clădirii centrale de control. Aceasta a fost proiectată de Bilgin Architects și, din exterior, clădirea arată ca un bloc dreptunghiular uriaș, acoperit cu panouri argintii reflectorizante. În interior se află o curte verde, deschisă spre cer, care contrastează cu peisajul uscat din jur.

Produce energie cât pentru un oraș de două milioane de locuitori

Centrala Kalyon Karapınar produce energie din 2023. Potrivit Euronews, instalația generează aproape trei miliarde de kilowați-oră de electricitate pe an, cantitate care poate asigura energie curată pentru echivalentul unui oraș cu două milioane de locuitori.

Proiectul este important nu doar prin dimensiunea lui, ci și prin ce arată despre direcția în care merge Turcia. Țara încearcă să reducă dependența de combustibili fosili și să crească rolul energiei solare, al energiei eoliene și al bateriilor în sistemul său energetic.

Turcia devine lider regional la energia solară și eoliană

Raportul Ember arată că Turcia a devenit, în 2025, un exemplu important pentru regiunea sa. Energia solară și energia eoliană au ajuns împreună la 22% din producția de electricitate a țării, procent care pune Turcia pe primul loc între 16 țări din Orientul Mijlociu, Caucaz și Asia Centrală.

Turcia este singura țară din această zonă în care energia solară și cea eoliană au trecut de 20% din producția totală de electricitate, iar acest avans arată că investițiile în energie regenerabilă cresc rapid. Totuși, Turcia are încă o problemă majoră: dependența de cărbune.

Cărbunele rămâne principala sursă de electricitate

Țara se află pe locul 15 în Europa la producția de energie eoliană și pe locul 16 la producția totală de energie regenerabilă și, pentru a ajunge la ținta de 120 GW de capacitate solară și eoliană până în 2035, ea trebuie să își tripleze capacitatea actuală, o țintă ambițioasă și greu de atins.

Cărbunele rămâne cea mai importantă sursă de electricitate a Turciei, cu o pondere de 34%. În plus, două treimi din producția de energie bazată pe cărbune depind de importuri.

Creșterea producției de energie din cărbune a început să încetinească, dar nu a ajuns încă la un vârf, iar Ember arată că în ultimii trei ani nu au fost puse în funcțiune noi centrale pe cărbune. Totuși, o garanție de cumpărare pentru cărbunele intern, introdusă în 2025, ar putea duce la o creștere a producției de energie din cărbune în 2026.

„Turcia are o oportunitate unică de a transforma poziția sa de lider regional în energie regenerabilă într-un avantaj global” dacă reduce dependența de cărbune, accelerează proiectele de baterii și își modernizează rețeaua electrică, scrie Euronews.

