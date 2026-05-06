Emma Răducanu, retragere neașteptată după conferința de presă

Sportiva din Marea Britanie, cu origini românești, şi-a petrecut ultimele zile antrenându-se la Foro Italico, disputând seturi de pregătire cu alte jucătoare. Ea urma să joace direct în turul doi, împotriva Solanei Sierra sau a unei jucătoare din calificări.

Marți seară, în cadrul conferinței de presă, Emma Răducanu a vorbit despre dificultățile recente, dar și despre progresele făcute: „La începutul ultimelor două luni, a fost destul de greu. Nu mă simţeam prea bine fizic. Şi cred că această stare se prelungise de ceva vreme. În schimb, în ultimele trei săptămâni, cred că am trecut cu adevărat peste această etapă şi mă simt mult mai bine. Şi asta este un lucru cu adevărat pozitiv pentru mine. Mă simt grozav pe teren. Simt că în fiecare zi lucrez pentru a atinge un obiectiv. Pauza m-a ajutat să mă simt foarte motivată la revenire, foarte dornică şi fericită să fiu aici, antrenându-mă şi având sesiuni excelente în fiecare zi”, a declarat Răducanu.

Emma Raducanu wycofała się z turnieju WTA 1000 w Rzymie ❌



Oficjalny powód: dolegliwości po przebytej chorobie.



Raducanu zrezygnowała z występu chwilę po tym, jak odbyła przedturniejową rozmowę z brytyjskimi reporterami.



După mai puţin de jumătate de oră, coordonatorul turneului a anunţat la ora 19:00, ora locală, că Emma Răducanu s-a retras. Conform regulamentelor din circuitele WTA și ATP, jucătorii prezenţi la turneele din circuitele WTA şi ATP sunt obligaţi să desfăşoare cel puţin o activitate după retragere, care include o conferinţă de presă, pentru a evita o amendă.

Dacă nu ar fi vorbit cu presa, Răducanu ar fi primit o amendă de 15.000 de dolari (11.000 de lire sterline) pentru nerespectarea regulilor de retragere de la faţa locului.

Probleme de sănătate pentru numărul 1 britanic

Retragerea Răducanu înseamnă că absenţa ei din circuitul competiţional se va prelungi la peste două luni.

Numărul 1 britanic a început să se confrunte cu o infecţie virală pe parcursul turneelor din Orientul Mijlociu din februarie, dar simptomele nu s-au atenuat până la începutul lunii martie. După o evoluţie slabă în acea lună la Indian Wells, unde a fost învinsă cu 6-1, 6-1 de Amanda Anisimova în turul trei, ea a decis să ia o pauză mai lungă.

Anul 2026 a fost complicat pentru Răducanu, care a început sezonul cu o accidentare la picior, urmată de problemele medicale actuale.

În ultimele săptămâni, jucătoarea părea să își revină, reluând colaborarea cu fostul său antrenor, Andrew Richardson, pentru a-și recăpăta forma fizică la academia din Benidorm. Întrebată dacă aceste provocări au fost epuizante din punct de vedere mental, Răducanu a răspuns cu optimism. „Posibil”, a spus ea. „Când ai probleme, lucrezi la ele în fiecare zi, este ceva ce ai în cap, dar acum, din punct de vedere fizic, în ceea ce priveşte accidentările, mă simt foarte bine. Nu am nimic care să mă deranjeze şi reuşesc să am zile bune şi simt că abordez fiecare zi cu un scop bine definit. Am multă energie şi motivaţie în mine”.