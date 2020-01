De Andrei Crăițoiu,

Au mii de urmăritori pe Facebook sau Instagram și pozează provocator de fiecare dată când au ocazia. Imaginile din vacanțele exotice primesc cele mai multe „inimioare” de la internauți. Chiar dacă Dinamo nu excelează la capitolul fotbal, în viața personală „câinii” o duc bine.

Medeea & Florin Tănase

Fotbalistul are o relaţie de 5 ani cu Medeea Turcescu. În vârstă de 23 de ani, aceasta e cunoscută în lumea modei, ea participând în ultimii ani la mai multe concursuri de frumuseţe. A lucrat inclusiv cu celebrul designer Cătălin Botezatu, este fan şedinţe foto şi nu ratează nicio ocazie să urce pe podiumul de modă atunci când este solicitată, chiar dacă până acum nu a reuşit să cucerească vreun premiu important. Cei doi s-au despărțit la un moment dat, dar s-au împăcat!

Marina & Bogdan Țâru

Jucătorul de 25 de ani are evoluții foarte bune la Viitorul, dar și în afara terenului. Acesta e îndrăgostit peste măsură de una dintre cele mai frumoase iubite de fotbaliști. Ana Marina Petroșanu este bruneta cu care Bogdan are o relație de ani buni. Marina este pasionată de sport și fotbal, susținându-și iubitul din tribune, ori de câte ori are ocazia. Frumoasa brunetă este un make-up artist extrem de apreciat.

Larisa & Mihai Popescu

Fundașul și-a cerut prietena de soție chiar în noaptea dintre ani! Au mers într-o vacanță de poveste la Dubai, apoi în cadrul unei cine speciale a făcut marele pas. Mihai și Larisa sunt împreună de ceva ani, aceasta fiind studentă la Facultatea de Medicină Dentară din cadrul Universității Carol Davila și nelipsită de pe stadion la meciurile iubitului ei. Larisa e pasionată de călătorii, bifând, printre altele, Viena, Barcelona, Roma, Liverpool sau Dubai.

Ioana & Florinel Coman

În vârstă de 20 de ani, Ioana Timofeciuc este una dintre cele mai sexy prezențe din vestiar! Nu mai este un secret pentru nimeni că focoasa brunetă se iubește cu Florinel Coman, pe care Gigi Becali speră să încaseze nu mai puțin de 50 de milioane de euro. Cei doi sunt împruenă de când Coman juca la Viitorul. Mai mult, Ioana care se poate lăuda cu forme ce pot fi invidiate şi de un fotomodel din Brazilia postează mereu fotografii incendiare pe Instragram.

Diana & Florin Gardoș

Cei doi formează unul dintre cele mai sudate cupluri din fotbalul românesc. Soția fundașului a câștigat titlul de Top Model România în 2007. Născută în Satu Mare, aceasta a trăit timp de șapte ani la Cluj, apoi s-a mutat la București, unde l-a cunoscut pe Florin. Activează ca manechin de 15 ani, perioadă în care a prezentat ținutele celor mai mari designeri autohtoni, dar a fost aleasă și pentru a fi imaginea mai multor branduri. Cei doi s-au căsătorit în 2017.

Adelina & Andrei Ciobanu

Fotbalistul Viitorului iubește și are una dintre cele mai sexy iubite! Întoarce privirile în orice moment și e un adevărat magnet de likeuri pe rețelele de socializare. Adelina locuiește cu Andrei la Constanța, merge la toate meciurile, dar marea ei pasiunea este să fie fotografiată. Imaginile strâng mii de „inimioare”, dar și comentarii. Cei doi sunt împreună din 2017, iar relația este una impecabilă.

Irina & Cristi Manea

După finalul CE de tineret, Cristi Manea s-a despărțit de fosta lui iubită. Jucătorul de 22 de ani al FCSB-ului are o relație cu una dintre cele mai cunoscute prezențe din online-ul din România: Irina Deaconescu. Aceasta face parte din topul vloggerițelor din România și e foarte urmărită pe Instagram și Youtube. În spatele acestor cifre se află însă o poveste tulburătoare: a făcut videochat când era elevă în clasa a XII-a pentru că avea nevoie disperată de bani.

Andreea & Valentin Mihăilă

Mijlocașul e în atenția mai multor cluburi din țară, dar și din străinătate, iar fotbalistul de 19 ani nu duce lipsă de o viață personală ca la carte. Extrem de cuminte, fără derapaje și alte evenimente neplăcute, Valentin are o relație cu Andreea Stănuică. Cei doi se iubesc de mai mult timp, locuiesc împreună, iar iubita olteanului nu lipsește de la meciurile partenerului ei de viată. „Dacă vrei să fii original, fii gata să fii copiat” este motto-ul după care tânăra se ghidează.

Vlăduţa & Adrian Rus

Frumoasa industriei muzicii populare, Vlăduța a avut parte de o nuntă ca-n povești chiar în această vară. Aceasta și-a unit destinele cu cel de-al treilea portar al echipei, Adrian Rus. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu cinci ani, la un concert, dar au devenit iubiți abia acum un an. „Îmi era foarte simpatică și zâmbetul mi-a plăcut cel mai mult la ea. Dacă nu făceam eu primul pas, poate eram tot în aceeași relație de prietenie”, a declarat Adrian.

Valentina & Mattia Montini

Pasionată de călătorii, prietena lui Mattia Montini e una dintre cele mai sexy cuceriri. Atacantul italian e susținut de iubita lui, Valentina Multari, cu care e împreună de 4 ani și care a venit la București pentru a fi alături de el. Cei doi au doi câini, rasa buldog, Prince și Jolie, cărora le-au făcut chiar și un cont pe Instagram unde postează regulat imagini. Celor doi le place să călătorească în vacanțe, iar timpul liber din restul anului și-l petrec mereu împreună.

