Mii de angajați au plecat voluntar de la Mercedes-Benz

Câteva mii de angajați au părăsit gigantul auto Mercedes-Benz printr-un program de plecări voluntare care s-a încheiat, potrivit unui material publicat de ziarul german Handelsblatt, citat de Kronen Zeitung.

Este vorba despre aproximativ 5.500 de salariați, conform informațiilor din interiorul companiei, care nu a vrut să comenteze oficial cifra.

Potrivit aceleiași surse, managementul nu este pe deplin mulțumit de rezultatul programului, estimând inițial un număr mai mare de plecări. Cu toate acestea, o purtătoare de cuvânt a transmis că „implementarea măsurilor convenite a fost un succes”.

Programul a vizat 40.000 de angajați

Programul de plecări voluntare, care s-a desfășurat între începutul lunii aprilie 2025 și sfârșitul lunii trecute, nu va fi extins, potrivit informațiilor disponibile.

Inițiativa, care a vizat aproximativ 40.000 de salariați, nu s-a aplicat angajaților din producție, ci exclusiv personalului din alte departamente ale companiei: personal administrativ, ingineri și specialiști IT.

Angajații Mercedes sunt protejați de concediere până în 2034

În octombrie 2025, Handelsblatt dezvăluia că Mercedes-Benz a trimis oferte către 40.000 de oameni, iar 4.000 dintre ei spuseseră deja „da”.

Programul, numit „Next Level Performance”, face parte dintr-un plan de reducere a costurilor în valoare totală de 5 miliarde de euro până în 2027 și a vizat în principal persoanele care nu sunt implicate direct în producția de automobile. Întrucât acești angajați din Germania sunt protejați de concediere prin acorduri de întreprindere până la sfârșitul anului 2034, compania listată la DAX trebuia să le prezinte oferte atractive pentru a le rezilia voluntar contractele.

Tot anul trecut, presa germană scria că pachetele de compensare sunt stabilite individual, în funcție de vârstă, vechime, poziție și salariu. De exemplu, un manager de echipă în vârstă de 55 de ani, cu 30 de ani de experiență și un salariu de 9.000 de euro pe lună, putea primi peste 500.000 de euro, iar un salariat de 45 de ani, cu 20 de ani de experiență și un venit lunar de 7.500 de euro – aproximativ 300.000 de euro.

Potrivit publicației Business Insider, la sfârșitul anului 2024, Mercedes avea aproximativ 175.000 de angajați la nivel mondial, dintre care 115.000 în Germania.