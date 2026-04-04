Deși separarea a avut loc în urmă cu ceva timp, fanii au aflat abia acum că relația lor s-a încheiat. Dana a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, în care a explicat că decizia de a se despărți a fost una asumată de amândoi.

Motivul principal ar fi fost diferențele de viziune și dorințele diferite pe care le aveau pentru viitor, ceea ce i-a făcut să ajungă la concluzia că nu mai pot fi fericiți împreună.

„Aș vrea să spun că la începutul acestui an, noi am decis să ne despărțim, pentru că valorile și principiile noastre nu mai coincideau. Viziunea noastră despre viitor și despre viață nu mai era aceeași și am decis că e mai sănătos pentru noi să alegem drumuri separate”, a declarat Dana, fosta iubită a lui Killa Fonic.

Speculații după apariția alături de Irina Rimes

Anunțul vine la scurt timp după ce Killa Fonic a fost văzut pe aceeași scenă cu Irina Rimes, fosta lui iubită. Apariția lor a stârnit imediat curiozitatea fanilor, care s-au întrebat dacă între cei doi există din nou o apropiere.

Cu toate acestea, despărțirea de Dana nu are legătură directă confirmată cu acest moment, ci pare să fie rezultatul unor neînțelegeri mai vechi.

Killa Fonic și Dana au fost împreună mai mulți ani, însă au ales să își țină relația departe de ochii publicului. Același lucru s-a întâmplat și în cazul despărțirii, care a fost făcută publică la câteva luni după ce s-a produs.

Chiar dacă au decis să se separe, cei doi au rămas în relații bune și au ales să păstreze legătura. Dana a subliniat că anii petrecuți împreună nu pot fi uitați, indiferent de direcțiile diferite pe care le au acum.

„Asta nu înseamnă că ne urâm, nu înseamnă că ne vorbim urât sau că ne tratăm cu lipsă de respect. Noi încă avem o comunicare normală și sănătoasă, pentru că nu poți șterge 10 ani din viața unui om nici dacă ai încerca. Singurul lucru pe care vreau să îl spun, pentru că eu, cu siguranță, nu voi mai vorbi despre asta pe internet, este că nu este absolut deloc sănătos să romantizezi oameni pe care nu îi cunoști și să creezi o telenovelă din viața altora” a mai declarat fosta iubită a lui Killa Fonic.