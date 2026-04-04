Loteria Națională de acolo a anunțat că acel câștigător, care cumpărase biletul în Bexley, în sud-estul Londrei, pe 4 octombrie 2025, nu a revendicat premiul în termenul de 180 de zile.

După o „căutare amplă”, nu a fost depusă nicio cerere validă până la termenul-limită de joia trecută, iar suma de bani va fi donată acum în scopuri caritabile.

„În ciuda unei căutări extinse pentru misteriosul milionar din Bexley, pot confirma că posesorul biletului nu s-a prezentat pentru a-și revendica premiul la loto și, din păcate, a pierdut această sumă de bani care i-ar fi putut schimba viața”, a declarat Andy Carter, consilier principal pentru câștigători în cadrul Allwyn, operatorul Loteriei Naționale.

„Totuși, banii vor sprijini acum cauze de interes public și se vor adăuga celor 38 de milioane de euro strânse săptămânal pentru proiectele finanțate de Loteria Națională, dintre care mai multe se află în zona Bexley”, a mai precizat reprezentantul Loteriei.

Jucătorii Loteriei Naționale au susținut mai multe proiecte în Bexley, inclusiv Erith Exchange, o organizație de artă și meșteșuguri coordonată de comunitate, și You & Me Happy Family Childrens Disability Trust.

„Este foarte neobișnuit ca un premiu de această valoare să rămână nerevendicat. Majoritatea premiilor care nu sunt revendicate sunt cele de valoare mai mică”, a declarat un purtător de cuvânt al Allwyn.

În prezent, există cinci premii importante ale Loteriei Naționale, în valoare de peste 3,2 milioane de lire sterline, care nu au fost încă revendicate. Trei dintre acestea sunt bilete câștigătoare de 1 milion de lire la EuroMillions sau Loto.