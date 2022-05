Cerere în căsătorie la „Insula Iubirii”. Doi concurenți au renunțat la show și au părăsit insula

Bogdan și Celia formează un cuplu sudat, bazat pe iubire, iar ediția trecută i-a surprins pe cei doi în cea mai romantică ipostază. El s-a așezat în genunchi în fața ei și i-a cerut mâna, iar ea a acceptat. Totul s-a întâmplat în fața lui Radu Vâlcan, la ceremonia focului.

„Mi-au dat lacrimile, m-am emoționat foarte tare”, spune Bogdan. „Perioada asta fără el a fost grea, acum sunt foarte fericită”, spune și Celia.

„Celia și Bogdan sunteți cuplul care a ajuns la ceremonia specială a focului, dar această șansă vine și cu un preț. Părăsirea acestei insule. El a ajuns la un nivel al răbdării de nesuportat”, le spune Radu Vâlcan, la Antena 1.

„Când mi s-a oferit șansa am zis să hotărăști tu. Mai am ceva să-ți spun și am realizat și mai mult cât te iubesc și vreau să fac acest lucru. Vreau să trăiesc cu tine pentru totdeauna, vrei să accepți asta?”, îi oferă Bogdan inelul Celiei. „Da”, a fost răspunsul afirmativ al ei.

GSP.RO Cine este soția lui Dan Petrescu, are 46 de ani și arată superb. Adriana postează mereu imagini din sala de forță

Playtech.ro PRINSĂ în pădure cu AMANTUL! O celebră PREZENTATOARE de la noi și-a spulberat căsnicia și...

Observatornews.ro Virgil a plătit 250.000 de euro pe o casă, iar când a fost gata s-a trezit sub umbra unui bloc nou, de 6 etaje

HOROSCOP Horoscop 17 mai 2022. Vărsătorii au suficiente informații pentru a lua cele mai bune decizii, dar cu un pic de considerație

Știrileprotv.ro Floyd Mayweather, dezvăluiri fără rețineri: „Nu fac sex pe gratis! Fie o plătesc eu, fie mă plătește ea pe mine!”

Orangesport.ro Au început epurările! Putin şi-a eliminat primii oameni de încredere. Cine sunt cei care au plătit în faţa preşedintelui

PUBLICITATE Deea Codrea: „Sustenabilitatea vine atunci când te cunoști“