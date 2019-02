Din mesajul postat de Cezar Ouatu pe contul de socializare, reiese că acestuia nu îi este deloc ușor, în urma deciziei luate. Fanii l-au susținut și i-au transmis zeci de mesaje.

„Îți mulțumesc din suflet pentru toate clipele minunate, pentru blândețea și răbdarea ta !!! Îmi este greu să aștern aceste cuvinte și cred că ceva de fiecare dată când drumurile mele, ale tale, ale noastre se separă parcă ceva din noi se rupe !!! Ar fi fost un an și astăzi Dragobetele dar pentru mine este doar o simplă zi gri unde am decis să o fac public nedorindu-mi alte discuții colaterale pe această tema delicată !!! Sometimes i just want to get far away from it all' (n.r. câteodată vreau să plec departe de toate”, a scris Cezar Ouatu pe Facebook.

În primăvara anului trecut, Cezar Ouatu mărturisea că își dorește o familie. Tenorul, care a reprezentat România la concursul Eurovision în 2013, susținea că este îndrăgostit de partenera sa make-upt artistul Andreea Vilău.

