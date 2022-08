Charlotte Năstase e fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, din mariajul cu actrița Alexandra King. Are acum 32 de ani și trăiește în America. Ea a povestit acum cât suferă, pentru că nu are o relație deloc bună cu Ilie Năstase. „Am locuit în România patru ani, din 1996 până în 2000. Ultima dată când am mai fost în România aveam 16 ani. L-am mai văzut pe tatăl meu atunci când am împlinit 18 ani, la Paris. Atunci nu mi-am imaginat că lucrurile dintre noi vor ajunge aici. E adevărat, sunt mândră că sunt fiica lui, dar se pare că, la rândul lui, el nu vrea ca eu să exist și chiar regretă că m-a adoptat!

Mereu ne-am înțeles bine, dar nu știu de ce vine acum să-mi spună că el nu știe cine sunt eu și că nu mă cunoaște deloc. Am câteva înregistrări cu el în care îmi zice asta! Și nu doar că-mi zice așa, dar el, practic, a încercat să mă convingă pe mine să mă sinucid! Mi-a zis să iau o pastilă că eu nu am o viață!”, a spus Charlotte Năstase, care are cont pe Onlyfans, platforma dedicată adulților.

Charlotte nu știe exact de la ce ar fi pornit scandalul cu tatăl ei. „Se poate să fie vorba despre bani! În perioada Covidului i-am cerut să mă ajute cu chiria și el mi-a trimis 600 de dolari pe lună! Ca de Crăciun să vină să-mi spună să mă sinucid?! Dacă e vorba de bani, atunci cum se face că, în același timp, el i-a trimis fratelui meu mii de dolari în fiecare lună?! Deci nu prea cred că e vorba neapărat despre bani. El a zis clar în înregistrare: Pentru că nu ai o viață, eu m-aș sinucide în locul tău. Ca să fiu sinceră, eu cred că el, pur și simplu, nu vrea să mai aibă de-a face cu mine, nu știu de ce pe mine întotdeauna tatăl meu m-a dat la spate, m-a părăsit.

Îmi amintesc că atunci când fratele meu venea să-l viziteze, pe mine mă lăsau în hotel cu orele. Odată la Londra, când aveam vreo 13 ani, eu am adormit după o cursă cu avionul și când m-am trezit, ei erau plecați de opt ore!”, a spus ea.

„Așa făcea și când Amalia încerca să-l facă să mă includă și pe mine în viața lui. O iubesc pe Amalia, ea e unul din idolii mei, sunt norocoasă că am avut așa o mamă vitregă în toți acești ani. A fost singura care m-a susținut! Și Emma, și Alessia sunt incredibile! Sunt fericită că am o familie ca ele!

E jenant să ai așa un tată, o persoană incredibilă, așa un mare sportiv și el nici nu vrea să mă vadă! Să spună așa lucruri și să-și lase propria fiică de izbeliște! Dar am supraviețuit și, în sfârșit, sunt fericită!”, a mai adăugat Charlotte.

Soția lui Ilie Năstase îl susține pe Ilie și spune că acesta îi trimitea bani săptămânal fiicei sale adoptive și nu ar fi avut niciun motiv să facă acest pas. De asemenea, Ioana mărturisește că fostul sportiv este implicat în creșterea celor cinci copii pe care îi are. „Am rămas șocată, trebuie să recunosc. Asta chiar dacă nu sunt multe care ne mai șochează în ziua de astăzi. Charlotte nu avea probleme cu banii. Tatăl ei, cel puțin de patru ani de când sunt eu cu Ilie, săptămânal îi trimitea bani. Sume foarte rezonabile… El e foarte implicat în creșterea tuturor copiilor pe care îi are”, a mai spus Ioana Năstase după scandalul iscat de Charlotte.

Ilie Năstase are cinci copii, iar în anul 1986, a înfiat doi copii, cu fosta soție, actrița Alexandra King, pe Charlotte și pe Nicholas. După divorțul jucătorului de tenis, cei doi copii au rămas în grija mamei lor, în Statele Unite ale Americii. Ilie Năstase mai are o fiică din relația cu Dominique Garzia, Nathalie. Din căsnicia cu Amalia, cea de care a divorțat în anul 2010, acesta are două fete, Alessia și Emma.

