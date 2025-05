Influencerița a mărturisit că se confruntă cu stări de rău zilnice, care au dus la recomandarea medicilor de a face perfuzii aproape în fiecare zi.

„Săptămâna 12 de sarcină m-a luat prin surprindere. Am început să mă trezesc direct cu senzația de a vomita instant. Am mers la baie și am vomitat bilă, pentru că nu aveam nimic în stomac, un lichid galben amărui. Ceva rău. Am băut puțină apă, am mai vomitat iarăși. Am mai dormit o oră, m-am trezit, am vomitat din nou.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

M-am dus până în bucătărie, am dat un telefon, mi-am anulat niște planuri. Nu pot să fac nimic, abia pot să vorbesc. Am mai băut un pic de apă, am mai vomitat odată și atunci mi-am dat seama că nu pot să mănânc, nu pot să beau apă. Am dat un mesaj doamnei doctor și mi-a spus să merg de urgență la perfuzie că sunt simptome de disgravidie. Am pijama pe mine de două zile. Nu am făcut duș de două zile. Am avut două zile în care m-am simțit ciudat. (…) Nu am putut să pornesc televizorul că mi se pare că mă agită.”, a spus Carmen Grebenișan în mediul online.

Recomandări Ce au pățit alte țări care au ales extremiști la conducere. Cazurile Greciei, Ungariei și Slovaciei sunt dureroase

„Mă chinui să mă concentrez să nu vomit, ca să rămân hidratată. Beau apă foarte încet, cu paiul, câte două guri, ca să rămân hidratată. Dacă beau cantitate mai mare de apă, vărs. Mi-e rău când vorbesc, mi-e rău când mă mișc, mă simt ca naiba. E cel mai mare rău pe care l-am putut avea vreodată. După perfuzie am zis c-o să mă simt mai bine, dar la 10 minute după perfuzii noroc că a fost o perfuzie și este vitamina intravenoasă am băut un pahar cu apă că mi-a fost foarte sete și am vărsat instant.

Sper să pot să mănânc, să hrănesc bebelușul ăsta cu tot ce trebuie pentru că mă simt vinovată că nu pot să mănânc corect, nu pot să mănânc și mi-e frică să nu se întâmple ceva să aiba probleme din cauza mea. Mi s-au recomandat perfuzii aproape zilnic dacă mă simt așa, în rest pot să zic că eu compătimesc pe femeile care au sarcină toxică sau sunt diagnosticate cu această disgravidie.”, a mai spus Carmen Grebenișan.

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Protest în fața Parchetului București: zeci de oameni cer dreptate în cazul minorei violate la școala de vară AUR, acum mai bine de doi ani | VIDEO

Urmărește-ne pe Google News