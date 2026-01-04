Alina Ceușan, soțul ei Raul și Rock și Perla, copiii lor, au realizat o ședință foto festivă, în care a fost inclusă și o persoană mai puțin obișnuită pentru astfel de cadre. Vedeta a explicat că aceasta este considerată parte din familie și a ținut să își exprime public recunoștința față de ea.

Gestul făcut de Alina Ceușan

Influencerița a încheiat anul 2025 și a pășit în 2026 alături de toți cei care îi sunt alături sub același acoperiș. Cu această ocazie, Alina Ceușan a transmis un mesaj emoționant, adresat fiecărui membru al familiei sale, subliniind importanța sprijinului primit.

În fotografiile de Crăciun ale familiei apare și Florence, femeia din Filipine care se ocupă de copiii Alinei Ceușan și care locuiește împreună cu ei. Influencerița spune că se simte extrem de norocoasă să aibă alături o persoană atât de implicată, care o sprijină constant atunci când programul său este încărcat.

„Pentru Florence. Mulțumesc că ești alter ego-ul meu, mereu prezentă, că te implici așa cum aș face eu, pentru cele 110% pe care ni le dai și pentru că ai ales să faci parte din familia noastră și din viața noastră haotică. Pentru împachetat, despachetat, spălat rufe și cămăși călcate în avans, pentru mesele cu polenta făcute dezordonat și băile copiilor atunci când eu nu reușesc să fiu acolo. Mulțumesc pentru zâmbetul tău, pentru serviciul tău, pentru răbdarea cu Perla și Rock, dar mai ales, cu Raul și cu mine. Știi că noi suntem cei care avem nevoie de o bonă“, a fost mesajul Alinei Ceușan pentru Florence.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Alina Ceușan nu l-a uitat nici pe soțul ei, Raul Tisha, căruia i-a dedicat câteva rânduri pline de sinceritate. „Pentru Raul. Mulțumesc că ești mereu aici, chiar și atunci când sunt în cel mai rău moment al meu, plângând la masa din bucătărie încercând să-mi dau seama de lucruri. Încercând să fiu cea mai bună versiune a mea. Ești mentorul meu, puterea mea, acțiunea mea. O forță care ne ține pe toți în mișcare“, i-a scris Alina Ceușan soțului ei.

Alina Ceușan a adus bona din Filipine

Alina Ceușan a vorbit deschis despre experiența pe care o are cu bona sa din Filipine, Florence, cea care o ajută zilnic în creșterea fiicei sale, Perla. Vedeta a ales să împărtășească public detalii despre relația dintre ea și bonă, precum și despre procesul aducerii acesteia în România, oferind inclusiv informații despre costuri.

Într-o postare recentă în mediul online, Alina Ceușan a transmis un mesaj emoționant despre Florence, subliniind cât de importantă a devenit aceasta pentru familia sa. Declarațiile vedetei au fost extrem de clare și sincere.

Un fan a întrebat-o: „Îmi place că o tratați pe Florence că un membru al familiei, nu ca o simplă bonă. Cel puțin așa se vede”, iar ea a răspuns: „E ca o prietenă bună, așa o simt, deși e angajată noastră. Ne e tare dragă, ne ajută atât de mult. Zilele trecute am făcut și pentru ea cumpărăturile de Crăciun și trimitem pachet și familiei din Filipine”.

Florence nu este doar o angajată, ci un adevărat sprijin pentru întreaga familie, iar această relație apropiată dintre bonă și copilul vedetei a atras aprecierea fanilor. Mulți au lăudat-o pe Alina pentru modul în care își tratează angajații, ca pe membri ai familiei.