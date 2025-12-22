Mama Mihaelei Rădulescu a fost înmormântată în același loc în care se află și Petre Florin Țiganu, tatăl vedetei, care a murit în anul 2014. Iar în momentul în care fosta prezentatoare de la PRO TV a apărut la capela din Snagov, la locație și-a făcut apariția și un bărbat celebru care lucrează la trustul din Pache Protopopescu.

Cristi Bozgan, bun prieten cu Mihaela Rădulescu

Cel care i-a fost alături Mihaelei Rădulescu în toată această perioadă este nimeni altul decât Cristi Bozgan, fostul ei coleg de la „Ferma”, emisiune pe care o prezentau împreună la PRO TV.

Printre altele, bărbatul și-a făcut apariția și în serialul „Tătuțu’” de pe VOYO, acolo unde este omul de încredere al familiei Stavrositu. După ce i-a fost bodyguard lui Nelu Stavrositu, el a avut grijă de soția acestuia și de fiul lui în războiul pe care îl duc cu Bebe „Măcelaru’” Udrea.

Potrivit celor de la Cancan, chiar dacă drumurile profesionale ale celor două vedete s-a separat după ce au fost împreună la „Ferma”, se pare că între Mihaela Rădulescu și Cristi Bozgan s-a legat o prietenie strânsă și de durată.

La puțin timp după ce Marilena Țiganu a murit, Mihaela Rădulescu a postat un mesaj pe rețelele de socializare prin care anunța că mama ei nu era bolnavă, ci i-a cedat inima, din cauza suferinței.

De ce a murit mama vedetei

„Am pierdut-o pe mama și asta doare ca naiba. Bărbatul și mama mea, amândoi au plecat prea șocanți, prea repede, prea tragici, prea devreme unul după altul… Îmi tot spun că voi sta drept și voi lua orice viața mă provoacă. Mama mea uimitoare nu a fost bolnavă, doar că a suferit prea mult pentru ceea ce am trecut eu în ultimele 5 luni, până în punctul în care inima ei nu a mai putut suporta.

Mamele bune, iubitoare, sincere vor simți mereu durerea copiilor lor… Dublu! Într-o zi când voi fi mai puternică vă voi spune toată povestea vieții mele din ultimele cinci luni, pentru că sunt multe lecții de învățat pentru toți din ea. Mi-am petrecut fiecare zi pe care am putut-o cu mama și a fost al naibii de greu… Să pierzi oamenii pe care îi iubești atât de mult nu este niciodată ușor pentru nimeni. Dar să pierzi oamenii care te-au iubit cel mai mult este adevărata durere. Mulțumesc tuturor prietenilor mei care au fost alături de mine”

