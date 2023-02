Dumitru Hermeneanu, care e din Zărnești, a fost actor la Teatrul de Estradă Deva. A jucat în multe turnee cu Stela Popescu, cu Radu Lian, cu Tică Hanea, scrie protv.ro.

Soția era secretară într-o întreprindere, dar îi plăcea arta și teatrul. A jucat și ea în câteva spectacole. Pe lângă teatru, toată viața Dumitru Hermeneanu a fost pasionat de muzică. Îi place să cânte la chitară, studiind la Școala Populară de Arte.

În prezent, el locuiește împreună cu fiul său și cu nepoții în Zărnești, județul Brașov.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Eu mă bucur că am venit și că am sosit aici în bune condiții cu sănătatea și mă simt foarte bine că am vârsta de 87 de ani. Vreau să fie una dintre cele mai frumoase și senzaționale seri, când știu că sunt în fața milioanelor de oameni, și vreau să se bucure de ceea ce fac pe scenă.

Am jucat pe scenă tot timpul, am fost la Deva actor, am fost coleg cu Stela Popescu, era o femeie extraordinară, am avut foarte multe spectacole în toată țara, am dus această muncă din plăcere, din dragoste și pentru oameni. Și asta m-a determinat să fiu și aici, la Românii au talent. Voința mea e mai puternică decât orice”, a povestit Dumitru Hermeneanu înainte să intre pe scenă.

Recomandări Ziarul Adevărul: ”ASF a descoperit o aplicație clandestină folosită de Euroins”. Euroins atacă ”oameni din ASF”

În aplauzele publicului, concurentul în vârstă de 87 de ani a apărut în fața juraților. Dragoș Bucur l-a întrebat cu ce s-a ocupat până să ajungă la pensie. „Am lucrat la Uzinele 6 martie și ca strungar 12 ani, după aia controlor tehnic de calitate. Producție de biciclete făceam la uzină!”, a spus pensionarul, care și-a dedicat viața teatrului, muzicii, dar și familiei.

A iubit-o mult pe soția lui, care a și decedat. Ei i-a dedicat la „Românii au talent” poezia „Dormi în pace”, de Alexandru Vlahuță. „Poezia asta înseamnă pentru mine viața soției mele. După ce s-a îmbolnăvit soția și apoi a decedat, am avut remușcări sufletești. Ca orice om care își pierde ceva bun, și drag și scump. Am dus-o de 16 ori și am internat-o și am externat-o. Și a 16 oară am primit telefon la 1 noaptea, m-au chemat și au spus că nu se mai poate face nimic.

Singurătatea este grea de tot. Așa îmi spunea și mama, Dumnezeu să o odihnească”, a mai transmis concurentul care a primit patru de DA din partea juraților emisiunii.

Cine face parte din juriul Românii au talent sezonul 13

Încărcați de energie și dorința de a se bucura de talente care mai de care mai spectaculoase, Andi Moisescu, Andra, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete sunt pregătiți să ofere acele DA-uri mult visate. Pavel Bartoș și Smiley sunt în culise și au de oferit tuturor celor care și-au găsit curajul să ajungă pe această scenă din bucuria și entuziasmul lor!

Recomandări După doi ani de restricții în pandemie, în care românii au stat lipiți de televizoare, în 2022, audiențele TV au luat-o la vale. „Granzii” pierd serios public

Juriul „Românii au talent” a rămas neschimbat de la sezonul anterior și este format în continuare din cântăreața Andra, Andi Moisescu, Mihai Bobonete și Dragoș Bucur.

Cât este premiul de la Românii au talent

Premiul pus în joc de producători se ridică la valoarea de 120.000 de euro, iar concurenții trebuie să demonstreze încă de la urcarea pe scenă că merită să treacă în următoarele etape. Momentele din cadrul show-ului de la PRO TV, moderat de Smiley și Pavel Bartoș, se vor difuza pe postul de televiziune, dar și pe platforma de streaming voyo.ro.

GSP.RO „E cel mai inteligent om din lume și n-a muncit o zi în viața lui”. Românul în fața căruia își scoate Ion Țiriac pălăria

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Suma pe care a luat-o Vica Blochina pentru luna petrecută la Survivor! Românii muncesc mult şi bine pentru banii ăştia

Viva.ro Ce a pățit Ioana Tufaru când a întâlnit-o pe amanta tatălui ei, Dan Tufaru: 'Ea mi-a pus mâna pe obraz. Mi-a spus...'

Observatornews.ro O mare companie de stat din România angajează sute de oameni. Salariul mediu net: 2.000 de euro

Știrileprotv.ro Una dintre cele mai mari companii din România angajează sute de oameni. Salariul mediu este de aproape 10.000 de lei

FANATIK.RO Mihai Voropchievici anunță horoscopul runelor pentru săptămâna 6-12 februarie 2023. Peștii primesc vești fantastice

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 4 februarie 2024. Peștii ar fi bine să-și propună, chiar de dimineață, să rămână calmi, indiferent ce apare și i-ar putea provoca