„Nu am avut onoarea să îl cunosc personal pe Giorgio Armani, dar am privilegiul să spun că modelul nostru MUR Model Management, Irina Maria Motoc, a pășit de două ori pe catwalk în show-urile sale.



Am admirat întotdeauna felul în care a ales să rămână departe de mecanismele influențelor care domină lumea modei și a modellingului. A avut mereu propriii directori de casting, care au oferit șanse reale fetelor tinere, aflate la început de drum, chiar și în detrimentul top-modelelor deja consacrate.



Giorgio Armani era cel care se ocupa personal de alcătuirea ținutelor finale de show și, mai presus de toate, omul care știa să fie blând și încurajator cu modelele debutante. Un gentleman adevărat, un creator vizionar și un lider care a inspirat prin empatie și respect.



Odihnească-se în pace!



Fie ca brandul Armani să rămână mereu un etalon de eleganță și locul unde tinerii aflați la început de carieră să găsească șansa de a se afirma”, a scris fosta prezentatoare TV Valentina Ionescu, pe contul de socializare.

„Să fii agent model este ceva provocator, dar o alegere unică de carieră. Nu există școală pentru această “meserie” și trebuie să ai un ochi instruit și cunoștințe rafinate despre psihologia umană pentru a recunoaște potențialul unui viitor supermodel. (…)

Așa cum este exemplificat în celebra carte, The Outliers, cei care ajung să atingă măreția în domeniile lor respective, trebuie să practice comerțul cel puțin 10.000 de ore.

De asta caut mereu copii talentați, începând de la 11, 12 sau 13 ani. Nu există nicio garanție că copilul se va dezvolta în funcție de cerințele industriei modei, cum ar fi înălțimea specifică (>178 cm), personalitate umilă, dar muncitoare, isteți ale străzii (aka creier), sprijin familial, stabilitate emoțională etc.

În calitate de CEO al agenției mamei mele, trebuie să-mi instruiesc personalul ceea ce mi-a luat 40+ ani să învăț dacă mă aștept, apoi să găsesc potențialul talent pe care îl caută industria modei. (…)

Irina Maria Motoc m-a făcut (și pe toți cei de la @TAG) atât de mândră de plimbarea ei în spectacolul ARMANI de aseară de la Milano Fashion Week .

Are doar 17 ani, ceea ce a făcut din ea cel mai tânăr model selectat de Giorgio Armani. Ea a mers și anul trecut în acest spectacol când avea doar 16 ani. Inutil să spun, are o carieră strălucită în modeling înainte și va influența pozitiv pe mulți alții pe tine și modele aspirante care dacă muncești din greu, universul îți va trimite mari oportunități”, este un alt mesaj postat de Valentina Ionescu transmis în luna septembrie a anului trecut.