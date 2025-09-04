Giorgio Armani a fost cunoscut pentru amprenta pe care a pus-o asupra modei italiene și pentru creațiile sale care au îmbrăcat adesea vedete pe covoarele roșii de la Hollywood. Grupul Armani a scris: „Il Signor Armani, așa cum era întotdeauna numit cu respect și admirație de angajați și colaboratori, a trecut în neființă liniștit, înconjurat de cei dragi.”

Designerul a fost o forță neobosită în lumea modei, creând un imperiu care a depășit granițele Italiei. Familia și angajații săi au exprimat un sentiment profund de pierdere, descriind compania ca o familie unită.

„Astăzi, cu o emoție profundă, simțim golul lăsat de cel care a fondat și a hrănit această familie cu viziune, pasiune și dedicare”, se arată într-o declarație a brandului în numele familiei și angajaților.

În iunie 2025, Giorgio Armani a lipsit pentru prima dată de la propriul său eveniment de modă din cadrul Săptămânii Modei Masculine de la Milano. La acea vreme, compania a anunțat că designerul se recupera acasă, fără a oferi detalii specifice despre starea sa de sănătate.

Într-o declarație pe pagina de Instagram a brandului, se arată că Giorgio Armani „a lucrat până în ultimele sale zile, dedicându-se companiei, colecțiilor și numeroaselor proiecte viitoare în curs de desfășurare”. El a fost „neobosit până la sfârșit” și „condus de o curiozitate neobosită și de o atenție profundă față de prezent și față de oameni”.

Giorgio Armani a fost primul designer care a interzis defilarea modelelor subponderale, după decesul modelului Ana Carolina Reston în 2006 din cauza anorexiei.

Într-un profil publicat în Financial Times, unul dintre ultimele interviuri ale designerului, Alexander Fury scria despre acesta: „A creat haine puternice și încrezătoare care au contribuit la revoluția socială a femeilor muncitoare din anii 1980. A relaxat moda masculină, deconstruind croitoria tradițională într-o manieră care a afectat modul în care sunt realizate aproape toate costumele din lume.”

Moștenirea lui Giorgio Armani rămâne vie prin angajamentul echipei sale de a continua viziunea sa în industria modei, cu respect și dedicare.



Acest articol a fost realizat pornind de la datele oferite de Google Trends.

