Cine e Marilu Dobrescu. A fost desemnată cel mai bun influencer din 2021 în România

Opt influenceri români au participat, Marilu Dobrescu a fost cea mai votată, apoi Maria Zvinca, urmată de Alina Ceușan. Câștigătoarea a făcut și primele declarații: „Mulțumesc și mă înclin în fața tuturor celor care m-au votat și nu numai, este o reală onoare să fiu câștigătoarea unui premiu internațional, mai ales când acesta este @peopleschoice. Am plâns cu muci, lacrimi și urlete când am aflat!

Încă de la începuturile mele pe online am construit totul pornind de la motto-ul meu: «Oamenii nu vor uita niciodată cum i-ai făcut să se simtă». Au trecut 5 ani de atunci și pot spune cu mândrie că am adunat organic o comunitate mare de oameni care simt, evoluează, râd, plâng și trăiesc alături de mine, de parcă nici nu ne desparte un ecran. Voi ați votat, premiul e al nostru! Mulțumesc și întregii echipe @eentertainmentromania! Îmi pare rău că nu se poate ajunge în L.A. anul acesta la gala din cauza pandemiei, dar tot o să fiu cu ochii pe ea – 7 decembrie”, a transmis tânăra care are peste 230.000 de urmăritori pe Instagram, la fel și pe YouTube.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Cine e Marilu Dobrescu

Marilu Dobrescu este cunoscută drept una dintre cele mai nonconformiste personalități feminine din online-ul românesc, un influencer de succes, cu o comunitate de oameni dedicați și cool.

Este fost model internațional și a prezentat pentru branduri precum Michael Kors, Armani, Salvatore Ferragamo, Liu Jo. Este creatoarea primului serial despre mistere și criminali în serie din YouTube-ul românesc, True Crime România, apreciat de sute de mii de fani.

Gala Peoples Choice Awards este difuzată în noaptea de marți spre miercuri, 7/8 decembrie, începând cu 2021 Peoples Choice Awards: Live From E! de la 2.00 a.m., continuând cu ceremonia de la 4 a.m. Reluarea sa este programată miercuri, pe 8 decembrie, de la ora 22.00.

Anul trecut, Cristina Ich a fost votată „Romanian Social Media Star of 2020” la E! Peoples Choice Awards.

Citeşte şi:

Câți bani câștiga Cătălin Botezatu pe vremea comunismului. Avea prezentări în Rusia, Germania: „Mă întorceam cu contravaloarea unei Dacii”

Ileana Stana Ionescu, apariție rară la TV alături de soț. Actrița are 85 de ani: „Îmi doresc să fiu fericită până la sfârșitul zilelor”

Cosmin Natanticu a enervat-o pe Niculina Stoican cu glumele lui. Ce s-a întâmplat la Antena 1: „Ieși afară”

PARTENERI - GSP.RO Povestea incredibilă a voleibalistului care a crezut timp de 15 ani că e iubitul unui fotomodel. Lumea lui s-a năruit când a aflat adevărul

Playtech.ro ȘOC! De ce s-a despărțit Adela Popescu de cel mai bogat bărbat din viața ei. Vedeta nu a mai vrut să audă de el

Observatornews.ro Imagini dramatice la Perieți, unde un bărbat a încercat să se spânzure live, pe Facebook. Omul a fost salvat în ultima clipă de poliţişti

HOROSCOP Horoscop 2 decembrie 2021. Peștii au motive de revoltă împotriva unor situații complicate pe care le trăiesc acum

Știrileprotv.ro Șeful Pfizer spune că e posibil să fim nevoiți să ne vaccinăm anual antiCovid

Telekomsport Faţa nevăzută a idolului. Bărbatul celebru ar fi violat o adolescentă de 16 ani. Mama victimei, ţinută la uşă: "Taci, gura! Taci din gură!"

PUBLICITATE Imagination de la Foreo - masca de față pe care ți-o personalizezi... pe masa din bucătărie