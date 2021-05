Cine e Melinda, femeia de care Bill Gates divorțează. S-a angajat ca inginer după absolvirea facultății

Pe 3 mai s-a aflat că celebrul cuplu se separă. „După ce am cântărit îndelung și am depus eforturi ca relația să funcționeze, am luat decizia de a ne despărți.

Am crescut împreună trei copii incredibili și am pus bazele unei fundații care ajută oameni din întreaga lume să ducă o viață mai bună. Vom continua această misiune, vom continua să lucrăm împreună în cadrul fundației, dar nu credem că mai putem evolua ca și cuplu”, au scris cei doi pe Twitter. Melinda și Bill Gates vor forma încă o echipă, dar doar din punct de vedere profesional.

Melinda și Bill Gates

De-a lungul anilor, Melinda Gates a fost o femeie discretă, care rar a apărut în lumina reflectoarelor. Era fotografiată doar la evenimente importante, când promova diferite campanii, produse ale companiei lor.

Dincolo de imaginea de soție, Melinda și-a croit propriul drum. Se știe că aceasta a fost încurajată de tatăl ei să urmeze cursurile unei facultăți de științe exacte. A studiat informatică la Academia Ursuline, din Dallas, apoi și-a dat licențele în informatică și în studii economice, la Universitatea Duke, iar ulterior a intrat la un master pentru Administrarea Afacerilor, tot la Universitatea Duke, scrie digi24.ro.

În 1987, Melinda Gates a terminat studiile și a mers la un interviu pentru compania Microsoft. A fost angajată imediat ca inginer.

Melinda Gates

Cum s-au cunoscut Melinda și Bill Gates

Cei doi s-au cunoscut la un picnic. Ea a dezvăluit cu ani în urmă ce calități au atras-o la soțul ei.

„Am fost atrasă de mintea lui sclipitoare, de curiozitatea lui şi de simțul umorului foarte dezvoltat”. Melinda și Bill s-au căsătorit în Hawaii în 1994, chiar pe 1 ianuarie, însă povestea lor de dragoste începuse cu 7 ani înainte. Pe atunci, Melinda era la colegiu, iar mulți băieți îi făceau curte.

„Când privesc înapoi, Bill era același gen de băiat precum cei cu care ieșeam în perioada aceea. Nu a fost ceva care a venit peste noapte. Era nevoie să vorbim despre tot ceea ce nu mergea”, a povestit ea cu ani în urmă pentru revista Forbes. Aceștia au împreună trei copii, Rory John Gates, 21 de ani, Phoebe Adele Gates, 18 ani și Jennifer Katharine Gates, 25 de ani.

Bill și Melinda Gates au fondat organizația filantropică Bill & Melinda Gates Foundation în 2000 și, prin aceasta, au finanțat inclusiv dezvoltarea de vaccinuri anti-COVID. Bill Gates, cofondatorul Microsoft, are 65 de ani și este al patrulea cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată de Forbes la 124 de miliarde de dolari.

