Născut în Serbia, Balkan Dad sau Miloš Nedeljkov, pe numele lui real, are milioane de urmăritori pe rețelele de socializare, peste 930.000 de fani are pe Instagram, în timp ce pe TikTik are peste două milioane. De curând, el a venit în țara noastră, pe care a și promovat-o pe internet.

Prima dată, Balkan Dad s-a bucurat de o plimbare prin centrul Bucureștiului, a mers pe Calea Victoriei, s-a oprit la Palatul Poporului, la Ateneul Român, la statuia Regelui Carol I din fata Palatului Regal, dar și în fața unui cunoscut hotel. Urmăritorii i-au cerut să vină în țara noastră, iar el i-a ascultat.

A dansat pe melodia „Made in România”, care e cunoscută la nivel internațional, în fața tuturor obiectivelor turistice din București. Clipul are peste 2,8 milioane de vizualizări pe Instagram și peste 2 milioane pe TikTok.

Postările despre țara noastră nu s-au oprit aici. Balkan Dad a mers și în Piața Obor din București unde s-a oprit la terasă și a mâncat șase mici. I-a servit cu muștar, cu pâine proaspătă, dar și cu un pahar de bere. „Ca sârb, mi se pare un preparat familiar pentru că seamănă cu Cevap, așa că l-am întrebat pe proprietar din ce sunt făcuți. Am aflat că sunt din carne de porc, de vită, asezonat cu piper, sare, usturoi și ceapă. (…) Mi-au plăcut atât de mult încât mi-am mai luat încă trei!”, a transmis el.

În final, Balkan Dad a mers și la un restaurant faimos din Centrul Vechi din București, unde a mâncat papanași. Au fost pe placul lui, astfel că la final a exclamat: „Bravo, România”.

Cine e Miloš Nedeljkov, cunoscut drept Balkan Dad

În vârstă de 28 de ani, Miloš Nedeljkov s-a născut în pe 20 decembrie 1995, în Novi Sad, Serbia. E cunoscut drept personalitate pe TikTok și creator de conținut pe rețelele de socializare, unde are milioane de urmăritori.

De curând, el s-a filmat chiar și cu Novak Djokovic, clipul devenind viral pe rețelele de socializare, peste 5 milioane de persoane l-au văzut pe TikTok.

