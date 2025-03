În cea mai nouă ediție a emisiunii lui Dan Diaconescu, Robert Turcescu a vorbit, printre altele, despre rețelele sociale și impactul acestora, dar și despre fiica lui, care este cunoscută în mediul online.

„Și tu vii și îmi spui că decide Lasconi să oprească TikTokul, de parcă are ea un buton. În plus de asta, TikTok astăzi, o spun de la fiica mea cea mare, care este influencer important pe TikTok, n-are niciun fel de legătură cu opiniile mele politice, chiar este în altă zonă. Dar la noi în familie este instaurat de mult principiul liberei gândiri.

Noi nu ne interzicem unul pe altul. Înțelegi? Fiecare este cu gândirile lui, da? Și îmi place uneori să dialoghez în contradictoriu și cu ea, și cu alții din generația ei, dacă e cazul, dar… dialogăm pe argumente și contraargumente.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

În plus de asta, oamenii, cum să spun, unii dintre ei câștigă bani. Unii dintre ei au afaceri pe care le promovează pe aceste rețele de socializare, cum este soția mea.

Recomandări Cât costă un kilogram de carne de miel pentru Paște 2025? „Oricine își poate permite o pulpiță”

Care are o afacere ce are legătură și cu povestea asta, înțelegi în ce face, pentru că de acolo are cliente din întreaga lume, face niște corsete. Important este să înțelegem că rețelele de socializare nu sunt numai despre alegerile din România.

Dacă tu oprești o lună o astfel de rețea, ca să vezi câtă minte au, te gândești că, de fapt, pentru o lună, tu s-ar putea să lași niște oameni fără salarii, niște patroni care să falimenteze, niște comenzi neexpediate sau neprimite, niște… Păi cum să ai atâta minte în capul tău, înțelegi?”, a declarat Robert Turcescu, potrivit Cancan.

Ioana Taisia a studiat în Pennsylvania, SUA, unde a absolvit Facultatea de Comunicare și Filosofie în cadrul Universității Villanova. Pe lângă activitatea din mediul online, din anul 2023, aceasta colaborează și cu Pro TV, unde le arată oamenilor prezenți pe rețelele de socializare ce se întâmplă, de fapt, pe platourile de filmare, dar și în spatele camerelor în cadrul emisiunilor „Vorbește lumea” și „La Măruță”.

Urmărește cel mai nou VIDEO Ştiri Europa „patetică” se trezește din somnul militar, dar rămâne divizată: prioritățile membrilor UE diferă în funcție de distanța față de Rusia

Urmărește-ne pe Google News