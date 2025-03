De ani, Andreea Marin locuiește într-o casă în Pipera, din care a făcut un adevărat sanctuar al eleganței și rafinamentului. Vedeta a impresionat pe toată lumea prin schimbările spectaculoase pe care le-a făcut în locuința sa, aducând o notă de eleganță și modern în fiecare colțișor.

Cum arată grădina Andreei Marin primăvara

Totodată, ea are și o grădină în curtea casei sale, pe care a intitulat-o „grădina cu miresme”. Acum, la începutul primăverii, Andreea Marin a arătat cât de aranjată e grădina sa, care e plină de flori viu colorate, are narcise galbene, Ciclamen persan, Kalanchoe, dar și Pseudomuscari într-o nuanță superbă de albastru-violet.

„Primele zâmbete viu colorate ale primăverii în grădina cu miresme”, a transmis ea pe Facebook. Vedeta e pasionată de grădinărit, de petrecut timp în natură, așa că, deși are un program încărcat, e preocupată să aibă curtea plină de flori, are chiar și pomi fructiferi, iar vara se bucură de nenumărate fructe și legume bio, din grădina sa.

De obicei, în luna mai, ea are deja plante aromatice, spanac, salată și răsaduri de roșii. Tot atunci și fructele se vor coace, are căpșuni, dar și cireșe.

În vară are roșii coapte, ardei, dar și dovlecei, în timp ce în luna septembrie se bucură de o recoltă bogată de struguri.

Andreea Marin, foarte atentă la sănătatea ei

Invitată în emisiunea lui Cristi Brancu, Andreea Marin a dezvăluit cum a reușit să scape de 20 de kilograme. Potrivit prezentatoarei TV, a slăbit treptat, însă în prima lună a urmat o dietă de detoxificare.

„În cazul meu, a slăbi a fost o necesitate indicată de medici, nu o dorință de a întineri sau de a fi trasă prin inel. Azi am cu 20 kg mai puțin decât acum mai bine de un an și jumătate, chiar doi, am slăbit în timp, ușor-ușor, nu mai mult de un kilogram și jumătate pe lună, doar startul pe care eu l-am numit «deblocarea» a însemnat, în prima lună de dietă și detoxificare, o slăbire mai rapidă (cam 5 kg, aveam și de unde).

Apoi am intrat în faza de dietă în care slăbirea a fost mai lentă, dar sigură si mai ușor de acceptat de către corpul meu”, a declarat Andreea Marin, în emisiunea lui Cristi Brancu. Andreea Marin s-a aflat sub supravegherea medicului nutriționist, astfel că dieta a fost una foarte bine organizată și stabilită în funcție de organismul vedetei.

„De câte ori mi se cere dieta, spun sincer, așa cum am învățat de la doctor: nu se poate, pentru cǎ suntem diferiți, avem nevoie de diete diferite, adaptate corpului nostru și stării noastre de sănătate, de aceea e nevoie de analize înainte de a ne apuca de treabă. Fiecare trebuie sǎ aibă parte de adaptare pentru sine. E greu? Pot spune cǎ nu, dar nu e nici ușor să ai voință pe termen lung, într-adevăr.

De aici pleacă totul: de la determinarea ta. Dovadă că tocmai când nu am avut această voință și îmi căutam doar scuze sau motive să nu mă apuc de ceea ce era necesar, am acumulat și am ajuns și să îmi creez inevitabile probleme de sănătate, despre care am povestit deja, nu le mai repet aici”, a mai spus Andreea Marin.

