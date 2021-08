Cine e Olga Verbițchi de la „Bravo, ai stil! Celebrities”, sezonul 7. „Particip din dorința de a evolua”

Olga Verbițchi este o tânără cântăreață, care la doar 20 de ani se bucură deja de recunoașterea unui public larg, atât în Republica Moldova, țara de proveniență, cât și în România.

Este absolventă a Liceului de Arte din Chișinău, studentă la Actorie, în București, pasionată de muzică, în toate manifestările ei, și de dans. A colaborat cu artiști precum Damian Drăghici, Kio și DJ Sava.

Aflată mereu în căutarea noului și a esteticului, Olga speră să își definească și rafineze stilul în cadrul competiției „Bravo, ai stil! Celebrieties”.

„Particip la pentru experiența în sine și din dorința de a evolua; de mică, de când am început să cânt și am intrat în lumea artistică, am realizat că trebuie să dețin „tot pachetul”, iar stilul face parte din acesta.

Este important să ai o anumită imagine coerentă, care să fie ca un mesaj către publicul tău, să te pui în valoare și prin ceea ce alegi să porți, iar alegerile vestimentare să nu fie în contradicție cu tine, ci dimpotrivă, să te reprezinte. Sper că o să mă descurc bine, îmi place să învăt, să încerc lucruri noi”, a declarat Olga Verbițchi.

