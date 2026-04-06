Anzor Mekvabishvili a deschis scorul în minutul 56 cu o execuție de la distanță, fiind urmat rapid de Assad Al-Hamlawi, care a dublat avantajul gazdelor în minutul 60, în fața a aproape 20.000 de spectatori.

Deși oltenii au mai trimis o dată mingea în poartă prin David Matei, golul de 3-0 a fost anulat de VAR pentru ofsaid.

Clujenii au forţat, Pancu a efectuat schimbări, dar scorul nu s-a mai modificat şi Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0 într-un meci în care inițiativa a aparținut aproape în totalitate echipei din Bănie.

După primele trei etape, în play-off-ul Superligii conduce U Cluj, cu 36 de puncte, urmată de Universitatea Craiova – cu acelaşi număr de puncte. Rapid e a treia, cu 31 de puncte, şi CFR Cluj e pe locul 4 – cu 30 de puncte.

sursă: GSP

Ultimele două locuri sunt ocupate de FC Argeş (29 de puncte) şi Dinamo Bucureşti (27 de puncte).



UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Carlos Mora, Cicâldău (Samuel Teles 86), Mekvabishvili (T. Băluţă 63), Fl. Ştefan – D. Matei (Băsceanu 90), Al Hamlawi (Nsimba 62), Etim (Baiaram 63). ANTRENOR: Filipe Coelho

CFR CLUJ: Mihai Popa – Braun, Sinyan, Huja (C. Ilie 46), Aly Abeid – Muhar (M. Kamara 74), T. Keita (Fică 69) – Cordea (Al. Păun 69), Korenica, Biloboc – Alibek Aliev (Zahovic 69). ANTRENOR: Daniel Pancu

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE