Operațiune cu 176 de aeronave militare

Donald Trump a oferit noi declarații despre pilotul necunoscut salvat duminică din munții Iranului. Potrivit lui Trump, prima misiune de salvare a implicat 21 de aeronave militare, iar cea de-a doua – 155.

Liderul republican de la Casa Albă a spus că două avioane de transport militar au rămas blocate în nisip și au fost distruse la fața locului. În rest, toate celelalte aeronave „s-au întors” din misiune.

El a subliniat în special faptul că a ordonat forțelor armate ale SUA să facă tot ce este necesar pentru a-l aduce acasă, iar echipele implicate în misiunea de salvare și-au asumat „riscuri extraordinare” și nimeni nu a fost rănit.

Trump a reiterat că pilotul este „grav rănit”, după ce s-a catapultat. Cu toate acestea, susține Trump, pilotul a escaladat stânci în timp ce sângera abundent pentru a-și transmite locația.

Un succes „urmărit” de Dumnezeu

Președintele american și secretarul său al apărării, Pete Hegseth, l-au invocat apoi pe Dumnezeu, susținând chiar că „Dumnezeu a urmărit” misiunea de salvare. „Dumnezeu ne privea. Uimitor!”, a spus Trump.

„Când intri în asfel de zone, nu ieși așa cum am ieșit noi. Dumnezeu ne privea, vă spun”, a insistat președintele american.

Primul mesaj al pilotului: „Dumnezeu este bun”

La rândul lui, Hegseth a susținut că primul mesaj al pilotului, când a reușit să stabilească legătura, a fost următorul: „Dumnezeu este bun”. „În acel moment de izolare și pericol, credința și spiritul său de luptă au strălucit”, a apreciat șeful Pentagonului.

„Vedeți, doborât într-o vineri, în Vinerea Mare. Ascuns într-o peșteră, o crăpătură, toată sâmbăta și salvat duminică. Era scos din Iran în timp ce soarele răsărea în Duminica Paștelui. Un pilot renăscut, acasă și găsit, o națiune bucurându-se”, a insistat Hegseth, făcând aluzie probabil la moartea și învierea lui Iisus.

Donald Trump își arogă meritele

Într-o tentativă de a-și crește meritele, Donald Trump a mai declarat că unii dintre consilierii săi militari, dintre care „unii foarte profesioniști”, nu au fost de acord cu această operațiune de salvare.

„Unii oameni din cadrul armatei au spus că este neînțelept”, deoarece „sute de oameni ar fi putut fi uciși”, a afirmat președintele american.

În schimb, operațiunea a fost sprijinită de Pete Hegseth și șeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, prezent de asemenea la conferința de presă. Trump a sugerat că a înțeles pericolele operațiunii, dar a aprobat-o cu orice preț.

„Mi s-a spus că ar fi o misiune foarte periculoasă. Am înțeles. Nu au spus că ar fi o misiune prostească. Au spus: «Știți, vom sacrifica sute de oameni pentru asta»”, a relatat Trump.

Generalul Caine a vrut să păstreze un secret, dar Trump nu s-a putut abține

Un moment jenant s-a petrecut atunci când Trump i-a cerut generalului Caine să dezvăluie câți soldați au fost implicați în misiunea de salvare. „Mi-ar plăcea să păstrez secretul”, a declarat șeful Statului Major Interarme, după o scurtă ezitare.

Trump a zâmbit și a salutat un răspuns „destul de bun”, dar nu a putut rezista tentației de a oferi o aproximare. „Sute de oameni ar fi putut fi uciși. Așa că am avut oameni din armată care au spus că acest lucru nu ar fi înțelept și am înțeles asta. Dar am decis să o fac”, a adăugat el.

CIA a efectuat o operațiune de dezinformare în Iran

Directorul CIA, John Ratcliffe, a declarat la rândul lui că localizarea pilotului a fost o „provocare descurajantă”, „comparabilă cu căutarea unui singur fir de nisip în mijlocul deșertului”.

„A fost, de asemenea, o cursă contracronometru, deoarece era esențial să localizăm aviatorul doborât cât mai repede posibil, în timp ce ne ținem inamicii în dezorientare”, a spus Ratcliffe, recunoscând că CIA s-a dedat unei „campanie de dezinformare” pentru a-i deruta pe iranieni în legătură cu aviatorul dispărut.

Pilotul a fost localizat sâmbătă dimineață, cu „resurse umane și tehnice”. CIA a transmis aceste informații secretarului apărării, care l-a informat pe Donald Trump, iar acesta din urmă a pus în mișcare misiunea de salvare, a spus Ratcliffe.

„Pentru că tradiția unică a Forțelor Armate ale SUA este să nu lăsăm niciun bărbat sau femeie în urmă, aceasta a fost o misiune fără eșec”, a conchis directorul CIA.

Donald Trump a amenințat o instituție media

Pe de altă parte, Donald Trump a amenințat o instituție media americană, pe care nu a numit-o, pentru scurgeri de informații despre pilotul căutat în Iran.

Iranienii „nu știau că cineva dispăruse până când informațiile nu au fost divulgate”, a declarat președintele SUA într-o conferință de presă.

Trump a explicat că va contacta instituția media și va cere dezvăluirea identității sursei care a oferit informația, amenințând cu închisoarea dacă nu va face acest lucru.

Dureros ce a făcut Neli, soția lui Mircea Lucescu, după ce a plecat de la Spitalul Universitar. Gestul ei, după ce marele antrenor nu mai răspunde la tratament, i-a lăsat pe toți fără replică
Viva.ro
Dureros ce a făcut Neli, soția lui Mircea Lucescu, după ce a plecat de la Spitalul Universitar. Gestul ei, după ce marele antrenor nu mai răspunde la tratament, i-a lăsat pe toți fără replică
Cine e femeia care ar fi recunoscut că l-a ucis pe medicul din București și ce le-a povestit anchetatorilor. Noi detalii scandaloase ies la lumină în cazul crimei care a zguduit Capitala
Unica.ro
Cine e femeia care ar fi recunoscut că l-a ucis pe medicul din București și ce le-a povestit anchetatorilor. Noi detalii scandaloase ies la lumină în cazul crimei care a zguduit Capitala
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
GSP.RO
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
Cum se mai simte Cornel Dinu, legenda lui Dinamo » Mesajul scurt pe care îl transmite apropiaților
GSP.RO
Cum se mai simte Cornel Dinu, legenda lui Dinamo » Mesajul scurt pe care îl transmite apropiaților
ULTIMA ORĂ! Dorința famliei Lucescu nu a fost respectată în Spitalul Universitar, acolo unde Mircea Lucescu e în comă! Ce doreau Neli și Răzvan Lucescu. Intervine și ministrul Rogobete
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Dorința famliei Lucescu nu a fost respectată în Spitalul Universitar, acolo unde Mircea Lucescu e în comă! Ce doreau Neli și Răzvan Lucescu. Intervine și ministrul Rogobete
Cum au fost surprinse fetele lui Nicușor Dan! Mirabela Grădinaru și fiica ei, Aheea, au atras toate privirile în oraș, într-un moment rar mamă-fiică, în ajun de Florii
Avantaje.ro
Cum au fost surprinse fetele lui Nicușor Dan! Mirabela Grădinaru și fiica ei, Aheea, au atras toate privirile în oraș, într-un moment rar mamă-fiică, în ajun de Florii
„Totul a fost o minciună!” Codruța Filip rupe tăcerea despre divorțul secret de Valentin Sanfira. Ce a descoperit artista după 8 ani de relație și de ce spune că împăcarea este exclusă definitiv
Tvmania.ro
„Totul a fost o minciună!” Codruța Filip rupe tăcerea despre divorțul secret de Valentin Sanfira. Ce a descoperit artista după 8 ani de relație și de ce spune că împăcarea este exclusă definitiv

Elena Mateescu anunță ce ne așteaptă înainte de Paște: „Vreme rece, precipitații mixte la munte, ninsori, strat de zăpadă și viscol”
Știri România 22:26
Elena Mateescu anunță ce ne așteaptă înainte de Paște: „Vreme rece, precipitații mixte la munte, ninsori, strat de zăpadă și viscol”
Elena Lasconi a fost la DIICOT în scandalul fotografiilor cu Ponta, Coldea şi Nicuşor Dan de anul trecut: „A fost fraiera folosită”
Știri România 21:42
Elena Lasconi a fost la DIICOT în scandalul fotografiilor cu Ponta, Coldea şi Nicuşor Dan de anul trecut: „A fost fraiera folosită”
„Epic Fury” sub foc încrucișat în SUA. Un fost consilier al președintelui Trump îi desființează deciziile: „E ca și cum ar tunde iarba”
Adevarul.ro
„Epic Fury” sub foc încrucișat în SUA. Un fost consilier al președintelui Trump îi desființează deciziile: „E ca și cum ar tunde iarba”
Control inopinat! Ce s-a întâmplat imediat după finalul meciului U Craiova – CFR Cluj 2-0. Exclusiv
Fanatik.ro
Control inopinat! Ce s-a întâmplat imediat după finalul meciului U Craiova – CFR Cluj 2-0. Exclusiv
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Emoționanta poveste a copilului plecat din Călan spre fotbalul mare
Emoționanta poveste a copilului plecat din Călan spre fotbalul mare
Lucruri de urmărit în etapa a treia din play-off/play-out în Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a treia din play-off/play-out în Superliga
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Elle.ro
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat

Actorul de la PRO TV care o vede pe Dinamo în cupele europene în 2026: „Am avut mare noroc cu acest antrenor. Zeljko Kopic e un tip mișto”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:32
Actorul de la PRO TV care o vede pe Dinamo în cupele europene în 2026: „Am avut mare noroc cu acest antrenor. Zeljko Kopic e un tip mișto”
Momente grele pentru Alexandra Stan la începutul sarcinii. Când se va naște fetița ei. „A fost traumatizant, m-am îngrășat”
Stiri Mondene 16:49
Momente grele pentru Alexandra Stan la începutul sarcinii. Când se va naște fetița ei. „A fost traumatizant, m-am îngrășat”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
TVMania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Val de aer rece peste România. Temperaturile scad drastic și revin ninsorile
ObservatorNews.ro
Val de aer rece peste România. Temperaturile scad drastic și revin ninsorile
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
GSP.ro
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Ion Țiriac jr., discurs unic în fața a 110 țări: Nu contează care e Dumnezeul, care e religia, dacă vii din Iran, Israel sau Statele Unite”
Mediafax.ro
Ion Țiriac jr., discurs unic în fața a 110 țări: Nu contează care e Dumnezeul, care e religia, dacă vii din Iran, Israel sau Statele Unite”
Rusia ar fi vrut să orchestreze o tentativă de asasinat asupra lui Viktor Orban pentru a-l ajuta să câștige alegerile
StirileKanalD.ro
Rusia ar fi vrut să orchestreze o tentativă de asasinat asupra lui Viktor Orban pentru a-l ajuta să câștige alegerile
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
Wowbiz.ro
Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
Nora lui Mircea Lucescu, strigăt de furie la primele orele ale dimineții. Ce a enervat-o la culme la spitalul unde este internat Mircea Lucescu
Redactia.ro
Nora lui Mircea Lucescu, strigăt de furie la primele orele ale dimineții. Ce a enervat-o la culme la spitalul unde este internat Mircea Lucescu
Vom avea sau nu Lumină Sfântă de la Ierusalim, de Paște? Anunțul făcut de BOR
KanalD.ro
Vom avea sau nu Lumină Sfântă de la Ierusalim, de Paște? Anunțul făcut de BOR

Emmanuel Macron și Recep Tayyip Erdogan sunt așteptați în România în perioada summitului B9
Politică 19:29
Emmanuel Macron și Recep Tayyip Erdogan sunt așteptați în România în perioada summitului B9
Ce au discutat Nicușor Dan, Ilie Bolojan și miniștrii Energiei și Transporturilor la Palatul Cotroceni aproape două ore
Politică 18:35
Ce au discutat Nicușor Dan, Ilie Bolojan și miniștrii Energiei și Transporturilor la Palatul Cotroceni aproape două ore
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
ZiaruldeIasi.ro
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Ce lovitură a primit Gabi Tamaș, chiar în timp ce concurează la Survivor România. A pierdut definitiv
Fanatik.ro
Ce lovitură a primit Gabi Tamaș, chiar în timp ce concurează la Survivor România. A pierdut definitiv
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit