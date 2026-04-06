Operațiune cu 176 de aeronave militare

Donald Trump a oferit noi declarații despre pilotul necunoscut salvat duminică din munții Iranului. Potrivit lui Trump, prima misiune de salvare a implicat 21 de aeronave militare, iar cea de-a doua – 155.

Liderul republican de la Casa Albă a spus că două avioane de transport militar au rămas blocate în nisip și au fost distruse la fața locului. În rest, toate celelalte aeronave „s-au întors” din misiune.

El a subliniat în special faptul că a ordonat forțelor armate ale SUA să facă tot ce este necesar pentru a-l aduce acasă, iar echipele implicate în misiunea de salvare și-au asumat „riscuri extraordinare” și nimeni nu a fost rănit.

Trump a reiterat că pilotul este „grav rănit”, după ce s-a catapultat. Cu toate acestea, susține Trump, pilotul a escaladat stânci în timp ce sângera abundent pentru a-și transmite locația.

Un succes „urmărit” de Dumnezeu

Președintele american și secretarul său al apărării, Pete Hegseth, l-au invocat apoi pe Dumnezeu, susținând chiar că „Dumnezeu a urmărit” misiunea de salvare. „Dumnezeu ne privea. Uimitor!”, a spus Trump.

„Când intri în asfel de zone, nu ieși așa cum am ieșit noi. Dumnezeu ne privea, vă spun”, a insistat președintele american.

Primul mesaj al pilotului: „Dumnezeu este bun”

La rândul lui, Hegseth a susținut că primul mesaj al pilotului, când a reușit să stabilească legătura, a fost următorul: „Dumnezeu este bun”. „În acel moment de izolare și pericol, credința și spiritul său de luptă au strălucit”, a apreciat șeful Pentagonului.

„Vedeți, doborât într-o vineri, în Vinerea Mare. Ascuns într-o peșteră, o crăpătură, toată sâmbăta și salvat duminică. Era scos din Iran în timp ce soarele răsărea în Duminica Paștelui. Un pilot renăscut, acasă și găsit, o națiune bucurându-se”, a insistat Hegseth, făcând aluzie probabil la moartea și învierea lui Iisus.

Donald Trump își arogă meritele

Într-o tentativă de a-și crește meritele, Donald Trump a mai declarat că unii dintre consilierii săi militari, dintre care „unii foarte profesioniști”, nu au fost de acord cu această operațiune de salvare.

„Unii oameni din cadrul armatei au spus că este neînțelept”, deoarece „sute de oameni ar fi putut fi uciși”, a afirmat președintele american.

În schimb, operațiunea a fost sprijinită de Pete Hegseth și șeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, prezent de asemenea la conferința de presă. Trump a sugerat că a înțeles pericolele operațiunii, dar a aprobat-o cu orice preț.

„Mi s-a spus că ar fi o misiune foarte periculoasă. Am înțeles. Nu au spus că ar fi o misiune prostească. Au spus: «Știți, vom sacrifica sute de oameni pentru asta»”, a relatat Trump.

Generalul Caine a vrut să păstreze un secret, dar Trump nu s-a putut abține

Un moment jenant s-a petrecut atunci când Trump i-a cerut generalului Caine să dezvăluie câți soldați au fost implicați în misiunea de salvare. „Mi-ar plăcea să păstrez secretul”, a declarat șeful Statului Major Interarme, după o scurtă ezitare.

Trump a zâmbit și a salutat un răspuns „destul de bun”, dar nu a putut rezista tentației de a oferi o aproximare. „Sute de oameni ar fi putut fi uciși. Așa că am avut oameni din armată care au spus că acest lucru nu ar fi înțelept și am înțeles asta. Dar am decis să o fac”, a adăugat el.

CIA a efectuat o operațiune de dezinformare în Iran

Directorul CIA, John Ratcliffe, a declarat la rândul lui că localizarea pilotului a fost o „provocare descurajantă”, „comparabilă cu căutarea unui singur fir de nisip în mijlocul deșertului”.

„A fost, de asemenea, o cursă contracronometru, deoarece era esențial să localizăm aviatorul doborât cât mai repede posibil, în timp ce ne ținem inamicii în dezorientare”, a spus Ratcliffe, recunoscând că CIA s-a dedat unei „campanie de dezinformare” pentru a-i deruta pe iranieni în legătură cu aviatorul dispărut.

Pilotul a fost localizat sâmbătă dimineață, cu „resurse umane și tehnice”. CIA a transmis aceste informații secretarului apărării, care l-a informat pe Donald Trump, iar acesta din urmă a pus în mișcare misiunea de salvare, a spus Ratcliffe.

„Pentru că tradiția unică a Forțelor Armate ale SUA este să nu lăsăm niciun bărbat sau femeie în urmă, aceasta a fost o misiune fără eșec”, a conchis directorul CIA.

Donald Trump a amenințat o instituție media

Pe de altă parte, Donald Trump a amenințat o instituție media americană, pe care nu a numit-o, pentru scurgeri de informații despre pilotul căutat în Iran.

Iranienii „nu știau că cineva dispăruse până când informațiile nu au fost divulgate”, a declarat președintele SUA într-o conferință de presă.

Trump a explicat că va contacta instituția media și va cere dezvăluirea identității sursei care a oferit informația, amenințând cu închisoarea dacă nu va face acest lucru.

