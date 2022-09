Cine e pensionara care a câștigat 21.000 de lei la „Tu urmezi!”, emisiunea lui Dan Negru de la Kanal D: „Citesc foarte mult, am trei sau patru biblioteci”

A fost o seară de succes pentru Farida, o pensionară de 72 de ani, care a reușit cu multă pricepere și răbdare să ajungă în runda finală a game show-ului „Tu urmezi!”, după un joc antrenant. Mare satisfacție pentru concurentă, dar și pentru gazda show-ului, Dan Negru, care a îmbrățișat-o și felicitat-o pe campioana care a reușit să își adjudece 21.000 de lei.

„Pentru că ați reușit să gândiți altfel ați câștigat. N-a fost ușor. Dacă la 72 de ani Farida a reușit să gândească altfel și a reușit să câștige 21000 de lei, poți și tu! Tu urmezi!”, a spus Dan Negru în aplauzele publicului.

În runda finală, pornind de la un premiu în bani de 160.000 de lei, suma s-a redus apoi la 21.000 de lei, Farida greșind răspunsul uneia dintre întrebări și reluând, astfel, jocul; dar bucuria a fost cu atât mai mare pentru concurentă, în momentul în care s-a strigat stop joc și a reușit să își adjudece premiul uriaș.

Cu ce s-a ocupat Farida, câștigătoarea de la „Tu urmezi!”

Odată ajunsă în studioul „Tu urmezi!”, Farida i-a povestit lui Dan Negru despre studiile ei, călătoriile în lumea întreagă, dar și despre ce a profesat în trecut. „Am citit mult, am fost în Mongolia. Am umblat, îmi place să merg în locurile despre care am citit. Citesc foarte mult, am 3-4 biblioteci.

M-am ocupat cu agricultura, am fost inginer agronom, a fost o meserie frumoasă!”, povestea Farida.

„Tu urmezi!”, emisiunea prezentată de Dan Negru, e difuzată în fiecare sâmbătă, de la 20:00, la Kanal D.

