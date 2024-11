După o pauză lungă, Mădălin Ionescu s-a întors pe micile ecrane și abia acum a vorbit despre motivele care în urmă cu ceva timp l-au făcut să renunțe la televiziune. Se pare că acesta ajunsese într-o stare îngrijorătoare, iar medicii i-au recomandat acest lucru

Mădălin Ionescu a renunțat la muncă atunci când medicii l-au obligat să ia această decizie. Abia atunci, partenerul Cristinei Șișcanu a pus stop pentru a se odihni și a se recupera. Vreme de mai bine de jumătate de an nu a fost în stare de prea multe și lua câte 30 de pastile pe zi pentru a se pune pe picioare, potrivit Cancan.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

„Am luat o pauză în plin sezon, fără ca ai mei colegi sau conducerea televiziunii să înțeleagă foarte bine că trec prin așa ceva. Am fost forțat de împrejurări. Țin minte și acum întâlnirea cu domnul profesor Ciurea și am făcut un RMN cardiac atunci și mi-a spus că nu prea mai am energie în inimă, că nu prea mai am minerale.

Recomandări Marcel Ciolacu, George Simion și Elena Lasconi, pe primele trei locuri în cursa prezidențială | SONDAJ

Era după foarte mulți ani de prezentare, de muncă zilnică de 14 ore pe zi, de pasiune, am făcut meseria asta cu foarte mare patimă, am trăit într-un glob de cristal foarte mulți ani. Am stat vreo șapte luni cu 30 de pastile zilnic, vitamine, să spun așa.

Nu m-am odihnit decât trei luni. Dacă nu aș fi plecat atunci, nu știu dacă aș mai fi putut să continui foarte mult timp, riscurile au fost foarte mari”, a declarat Mădălin Ionescu, la Xtra Night Show.

Mădălin Ionescu prezintă emisiunea „Viață fără filtru”

În prezent, Mădălin Ionescu prezintă la Antena Stars emisiunea „Viață fără filtru”, iar într-un interviu pentru ciao.ro a povestit ce l-a determinat să accepte acest proiect. „Discuțiile au durat cam o lună și jumătate. Mi s-au propus mai multe formule de colaborare. La rândul meu, am mers pe ideea unui format de tip supermarket TV, propunere care a fost foarte agreată. Mi-a plăcut mult conducerea Antenei Stars, o echipă fresh, dinamică și cu un background profesional solid. La sfârșitul primăverii, lucrurile erau destul de clare.”

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News