„Mă cam smintesc ofertele comerciale. A ajuns să coste mai mult să postezi o reclamă decât să prezinți un spectacol. Dacă prezint ceva, mă duc cu avionul sau mașina, să zicem la Cluj, mă îmbrac, mă duc acolo, dorm la hotel, mă pregătesc, apare în față un public, am grijă ce spun și așa mai departe. Și vine unul și zice: „Uite, cu postarea asta, îți dau dublu decât îți dă unul să prezinți”, a dezvăluit Dan Negru pentru gsp.ro.

Dan Negru a mărturisit că dă curs ofertelor doar dacă reușește să creeze o poveste. „Dacă pot să fac o poveste din asta, să fie atractivă pentru publicul meu, mă bag. Condiția asta e, să pot face o poveste.

Uite, m-a contactat un mare producător de ceaiuri. Și mi-am adus aminte că Mircea Albulescu îmi povestea cum stătea la ceaiuri când s-a apucat pentru prima oară de teatru radiofonic. Mi-a plăcut povestea asta și am transpus-o într-o postare despre ceaiuri. Trebuie să fie ceva cu care rezonez”, a explicat el.

În cadrul interviului prezentatorul TV susține că se adaptează la era internetului: „Televiziunea e într-o continuă schimbare. Eu am încercat să mă adaptez. Oamenii și-au dat seama că cel puțin cantitatea e pe social media.

Tot ce am putea oferi noi la televizor azi ar fi calitatea. În cantitate nu te mai poți bate cu social media. O postare pusă azi dimineață are 3k like-uri și 2k distribuiri. Alta, pusă de o zi, are 14k like-uri. Știi ce înseamnă asta? Toate postările televiziunilor românești într-o zi nu fac atât. Deci cu o postare tu poți să faci aceeași audiență pe care o face toată televiziunea!”, mai spune Dan Negru.

