Printre altele, prezentatorul a vorbit de efectul pe care social media îl are asupra televiziunii și a demontat mitul conform căruia rețelele sociale ar fi motivul principal pentru care publicul se îndepărtează de programele TV.

„Oamenii au impresia greșită că televiziunea moare din cauza social media. Nu e adevărat. Televiziunea moare din cauza ofertelor de divertisment din jur. Noi acum stăm într-un Starbucks, la un bar. În anii 2000 nu exista. Starbucks-ul nu era în România. Raportat la anii ’90 – 2000, totalitatea televizoarelor deschise – e un studiu care se face zilnic în România – e într-o cădere continuă. TV-ul, pe vremea când prezentam eu primul Revelion, era undeva la 80%, 90%, acum e la 20%. Adică e o cădere dramatică”.

„Social media a pus capacul doar. Au apărut restaurante. În anii ’90 nu aveai atâtea opțiuni. Dacă voiai vacanță în Grecia, aveai nevoie de viză. Dacă voiai să ieși la mall, n-aveai mall. Și omul stătea în casă, se uita la cum urlă Negru. Că nu avea altă soluție. Oamenii erau mai îngăduitori atunci cu noi, pentru că și ei erau într-o lume care se schimba”, a explicat Dan Negru.

Totodată, prezentatorul susține că se adaptează la era internetului: „Televiziunea e într-o continuă schimbare. Eu am încercat să mă adaptez. Oamenii și-au dat seama că cel puțin cantitatea e pe social media. Tot ce am putea oferi noi la televizor azi ar fi calitatea. În cantitate nu te mai poți bate cu social media. O postare pusă azi dimineață are 3k like-uri și 2k distribuiri. Alta, pusă de o zi, are 14k like-uri. Știi ce înseamnă asta? Toate postările televiziunilor românești într-o zi nu fac atât. Deci cu o postare tu poți să faci aceeași audiență pe care o face toată televiziunea!”.

