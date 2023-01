Sora lui Florin Busuioc profesează în domeniul învățământului, scrie protv.ro. Fiind profesoară de franceză la un liceu din Câmpina, ea nu a apărut prea des pe micul ecran, dar ieri, pentru emisiunea „La Măruță” de la Pro TV, a făcut o excepție.

Cătălin Măruță a invitat-o pe Raluca Iorga în platou, așa l-a surprins pe Florin Busuioc. Cei doi frați s-au îmbrățișat, bucurat de revedere și au depănat amintiri din copilărie.

„Vai, ce copilărie am avut! Nu ne-am certat niciodată, nici copii fiind, nici adulți. Eu, fiind mai mică, am acceptat orice joc îmi propunea. Eram cuminți amândoi”, a spus Raluca Iorga, la Pro TV.

În cadrul întâlnirii din emisiune, Busu a mărturisit că a fost un frate grijuliu și protector. Drept dovadă, el a povestit cum a reacționat într-un moment în care cineva a agresat-o pe Raluca pe stradă, mai notează pro tv.ro.

„Am fost un frate destul de protector. Îmi amintesc că s-a luat cineva de ea pe stradă și l-am cam zobit”, a adăugat el.

Cu ce probleme se confruntă Florin Busuioc

Florin Busuioc a avut în trecut probleme cardiologice, motiv pentru care, medicii i-au prescris un tratament pe care să îl respecte cu strictețe. De asemenea, prezentatorul meteo trebuie să slăbească până la 15 kilograme, pentru a nu-și pune sănătatea în pericol.

Din punct de vedere al alimentației, Florin Busuioc nu reușește să se abțină de la mâncare, astfel că, nu poate slăbi. Acesta a explicat care este starea lui acum. „Cu mâncatul nu sunt atent. În rest îmi iau medicamentele, merg la control o dată la șase luni. Nu e vorba de derapaje prea mari, dar cu mâncatul…

Somnul e ok. Munca e ok. Lucrez ori dimineața și seara, ori dimineața doar. O săptămână așa, un așa. Nu am probleme din punct de vedere al programului. Dar nu prea sunt eu atent la mâncat și asta înseamnă că nu reușesc să mai dau jos din kilograme.

Ar trebui să mai dau jos vreo 12-15 kilograme. Ei, uite că nu reușesc. Dar poate că la un moment dat o să fac și asta. În general, lucrurile arată destul de bine în rest. Am avut din nou Covid, acum vreo două, trei săptămâni, am stat cinci zile acasă, după trei zile nu mai aveam nimic”, a declarat Busu pentru Fanatik.

Actorul lucrează de ani de zile la Pro TV, a spus că la muncă merge zilnic cu tramvaiul. Prezentatorul se trezește foarte devreme și la cinci și jumătate de dimineață. „Merg cu tramvaiul. Și, care e problema? Vreau să spun că lumea în tramvai a început să mă cam cunoască. Dimineața, cel puțin, când plec la 5 și jumătate, mă întâlnesc cu aceleași fețe, care merg și ele la serviciu, ne salutăm, mă salut cu vatmanii, mă salut cu toată lumea, nu am niciun fel de problemă”, a declarat pentru spectacola.ro prezentatorul TV, care a mărturisit și ce i s-a întâmplat la un moment dat, în mijlocul public de transport.

În urmă cu ani, când prezenta emisiunea Bingo, mai dădea peste telespectatori nemulțumiți. „Să știi că niciodată, eu, personal, nu am avut parte de reacții deplasate. Când făceam Bingo mai erau unii supărați că nu câștigau și mă întrebau: mie de ce nu mi-ai luat extrabiletul, că faceți voi șmecherii pe acolo.

O prostie. Dar niciodată nu am avut probleme. În general, oamenii când mă întâlnesc pe stradă vorbesc, fac glume cu mine sau își exprimă recunoștința că existăm, noi, cei de la știri. Niciodată nu am avut probleme cu reacții nepotrivite din partea oamenilor”, a mai spus actorul pentru spectacola.ro.

