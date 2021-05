Cine e soția lui Marius Damian, povestitorul de la „Asia Express”, sezonul 4. Au împreună 3 copii

Actorul e unul dintre cei trei prezentatori de la „Asia Express”, sezonul 4. El pornește pe „Drumul Împăraților” alături de Irina Fodor și Oase. „Sunt foarte foarte emoționat că după un an foarte greu pentru mine am șansa să fiu din nou parte din acest proiect. Este tot ce mi-am dorit și sunt fericit că echipa de producție a avut încredere în mine, iar acum pot spune din nou că «Asia Express» continuă.”, a spus acesta înainte de plecare.

Dincolo de viața profesională, actorul trăiește de ani buni o poveste de iubire cu Antoaneta Zaharia. Soția e și ea actriță. Are 46 de ani și face echipă și pe scenă cu soțul, este și ea angajată a Teatrului Odeon din București.

Cei doi au împreună trei copii. Despre viața de familie, actorul dezvăluia că e împlinit, e mândru de băiatul și de cele două fiice ale sale.

„E o familie în care fiecare mai are de învăţat câte ceva de la celălalt. Radu, fiind mai mare, deja s-a aşezat pe o direcţie, a artelor frumoase, şi îl urmărim ceva mai detaşaţi, căci pubertatea are nevoie de un spaţiu de căutare. Ilia şi Mina, încă în şcoala primară, sunt două fete năzdrăvane, energice şi pline de initiative care, şi când eşti praf cu oboseala, e bine să le ţii sub observaţie, căci se pot lăsa, încă, cu pereţi pictaţi cu uleiurile lui tata sau cu experimente în baie în care ingredientele de bază sunt săpunurile lui mama.”, a spus el într-un interviu pentru adevarul.ro.

Despre soția Antoaneta, actorul are numai cuvinte de laudă.

„Mama e un spirit cu totul aparte. O actriţă emblematică a generaţiei, aş zice. O artistă, căci are şi alte veleităţi. Iar ca mamă şi soţie… e o bucurie. E bine să nu o superi totuşi, căci e o leoaică tânără iubirea. Sunt un om fericit”.

Marius Damian a mai mărturisit că încă nu știe dacă copiii o să îl urmeze în carieră, știe că aceștia sunt impresionați de munca părinților.

„Le place şi au vizibil pornirea de a ne imita. Fie pe mami, fie pe tati. Dar, dacă cineva m-ar întreba dacă le-aş face actriţe, actori, m-aşa mai gândi. Oricum ar fi, noi le influenţăm destinele până la un anumit punct. Restul, e un mister, o taină, pe care fiecare trebuie s-o descopere.”, a precizat el pentru sursa menționată mai sus.

