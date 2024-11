Andrei Ursu, cunoscut publicului ca WRS, și partenerul său, Vlad Condurache, au surprins pe toată lumea cu vestea logodnei lor, desfășurate într-o ceremonie discretă pe o plajă exotică din Bali. Momentul unic a avut loc după eliminarea lor din competiția Asia Express, difuzată de Antena 1.

Cei doi au ales să prelungească șederea în Asia pentru o vacanță romantică, iar escapada lor s-a transformat într-un moment memorabil. În cadrul unei ceremonii intime, departe de ochii curioșilor, Andrei Ursu și Vlad Condurache și-au jurat iubire veșnică, spunând marele „DA” pe malul oceanului.

Într-un gest simbolic, cei doi și-au confecționat verighetele manual într-un atelier tradițional de argintărie din Bali. Acest detaliu adaugă o notă personală și specială evenimentului, reflectând pasiunea lor pentru autenticitate și discreție.

„Suntem în Bali de o lună. Am fost la plajă, am mâncat, am fost la sală, ne-am… logodit!”, a mărturisit Andrei Ursu în emisiunea „Jurnal de călătorie – Asia Express: Drumul Zeilor”. Vestea logodnei lor a fost primită cu entuziasm de fani și prieteni, care le-au transmis numeroase mesaje de felicitare.

Cei doi sunt împreună de aproximativ un an, însă au păstrat relația departe de lumina reflectoarelor. În 2023, Andrei și Vlad au apărut pentru prima dată împreună în public, când WRS a postat imagini dintr-o vacanță în care a apărut și partenerul său.

Andrei Ursu și-a recunoscut orientarea sexuală

În vârstă de 31 de ani, Andrei Ursu a lucrat, la începuturile carierei sale în showbiz, ca dansator la „Românii au talent” și „Vocea României”, iar apoi a fost membru în trupa de băieți Shots. A fost îndrumat de mic spre o meserie în lumea artistică, ambii părinţi fiind dansatori, iar la show-urile PRO TV a colaborat cu artiste precum Antonia, Ruby şi Andreea Bănică.

În 2022, el a fost ales să reprezinte România la Eurovision 2022. WRS s-a calificat în finală, însă nu s-a întors acasă cu marele premiu. Piesa de la concursul internațional, „Llamame”, i-a adus recunoaște mai ales în Spania, țara în care a avut multe concerte pe parcursul anului trecut.

În 2023, într-un interviu pentru El Pais, WRS a surprins cu declarațiile despre viața privată. Foarte rar vorbește despre viața lui dincolo de scenă, însă atunci nu s-a mai abținut, a recunoscut că e într-o relație cu un băiat.

„Mi-am dat seama că acceptarea mea așa cum sunt este secretul fericirii mele. Și că am vrut să împărtășesc asta cu lumea; ideea de a iubi viața așa cum vine. Mi-am dat seama că, de când am luat această decizie, viața mea personală a crescut, iar muzica mea a crescut. Iar oamenii se conectează foarte mult cu asta”, a spus el.

Și a continuat: „În momentul de față am o relație cu un băiat, dar cine poate spune că nu voi dori să fac o partidă în trei cu o fată. Secretul unei persoane fericite este să fii deschis la orice ar putea veni. Când cineva spune că este gay, heterosexual, bisexual… respinge oportunități frumoase ale destinului”.

