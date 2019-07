Marți, 16 iulie 2019, 14:08

Acesta i-ar fi spus la un seminar că are talent și ca ar putea ajunge departe! Debordand de energie și multe ganduri încă nescrise, în timpul în care nu mergea la cursurile de actorie de la Hollywood, Sabina Lisievici scria poezii. Așa a luat naștere volumul ”Arde-mă în versuri”, pe care l-a lansat luna trecută. Acesta reprezintă maturizarea ei poetică și stilistica, volum care o reprezinta cel mai bine din ce a scris până acum.

Sabina, la aceeași masă cu Anamaria Ferenț și Codin Maticiuc

„Era un vis mai vechi de-al meu să ajung la Hollywood. Am stat 5 luni acolo. Am avut rolul principal în filmul ”Im not for sale”! Filmarile au durat o luna de zile, iar după aceea am decis să mai stau puțin pe acolo, am făcut școala de actorie a lui Bobbie Chance&Larry Chance, pe care au terminat-o și Brad Pitt, Jennifer Aniston, Drew Barrymore și mulți altii. Acum sunt actor metodist. Este o școala pe care nu aș fi putut să o fac în România pentru ca nu exista la noi! Mi-a fost mult mai ușor să îoc în America, decât la noi. Sper să obțin și aici rolurile pe care mi le doresc și poate să joc alaturi de marea noastra actrita Carmen Tanase pe care o admir foarte mult. Am avut ocazia la cursurile de actorie din America sa dau si mana cu Tarantino, din pacate nu am făcut o poza atunci, așa a fost conjunctura, și chiar îmi pare rău. O să șin însă minte mereu ce mi-a spus, că sunt talentată. A contat și conteaza mult pentru mine această apreciere!”, spune Sabina Lisievici.

Cine este Sabina Lisievici

Născuta la data de 29.08.1990, Sabina scrie la vârsta de 8 Ani de la moartea bunicului ei. Publică primul volum la vârsta de 12 ani sub egida Uniunii Scriitorilor. La vârsta de 14 ani primește marele trofeu Nichita Stănescu pentru întreaga carieră,același trofeu fiind primit și de Adrian Paunescu,Mircea Micu,Mircea Dinescu. Câștiga de-a lungul anilor numeroase premii naționale și internationale pentru poezie si critica literară.

Citeşte şi: