DOC, pe numele său real, Vlad Munteanu este un artist de muzică underground și are o carieră de succes de peste 25 de ani. A acceptat provocarea de a participa la Survivor România 2023 și este pregătit să demonstreze tuturor de ce este în stare.

DOC – carieră

Vlad Munteanu este cunoscut de către fanii săi sub numele DOC. Cântărețul activează în industria muzicală românească din anul 1997, însă s-a făcut remarcat în 1999, atunci când alături de Deliric și de Vlad Dobrescu a înființat trupa C.T.C (Controul Tehnic de Calitate), dar și primul label de muzică hip-hop: Facem Records, potrivit PRO TV.

DOC și-a lansat primul album solo în urmă cu 13 ani, în 2010, sub numele „Scăpat de sub control”. Concurentul de la Survivor România 2023 a avut mai multe colaborări de succes cu artiști precum Deliric, Vlad Dobrescu, Maximilian, Guess Who, Cabron.

În anul 2015, DOC a ajuns în topurile muzicale din România, după colaborarea cu Smiley pentru piesa „Pierdut buletin”.

„Lumea care mă știe, știe că iau provocări de genul foarte în serios. Nu aveam cum să ratez asta. Am făcut sport toată viața, am făcut o grămadă… fizic nu mi se pare că o să am probleme. Dar psihici… nici nu știi, n-ai fost pus niciodată într-o astfel de situație. Nu știu ce va ieși de acolo. Sunt dispus să fiu ce o să fiu. Înțeleg că la Survivor e ceea ce numim regim comunist. Adică mâncăm toți… nimic”, a spus DOC (Vlad Munteanu) înainte de a pleca în Republica Dominicană.

DOC – viața personală

DOC s-a născut pe 29 decembrie 1980, în București. El este rapper, compozitor și producător de înregistrări. Artistul, în vârstă de 41 de ani, a făcut sport toată viața și a ajuns să joace baschet profesionist.

Concurentul de la Survivor România 2023 este căsătorit și are o fetiță. În iunie 2019, DOC s-a căsătorit cu Anca Cristina, iar evenimentul a fost unul restrâns, unde au participat doar apropiații cuplului.

