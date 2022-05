Cine este Eduard Moise, ultimul finalist al sezonului 12 iUmor

Eduard Moise a decis să-și fructifice pasiunea pentru stand-up și să își valideze calitățile oratorice în emisiunea iUmor. Student în anul trei, Eduard Moise a venit pe scena iUmor cu vorbele la el și cu multă energie bună pe care a transmis-o și juraților.

Jurata surpriză a ultimei ediții din audițiile acestui sezon, Iulia Albu, a apreciat numărul concurentului spunând: „Pe lângă numărul bun pe care l-a avut, acest băiat ne-a dat energia de care aveam nevoie”.

„Vreau să ai mare încredere în tine pentru că ești foarte bun”, a declarat Mihai Bendeac. Sceptică la modul în care Eduard Moise și-a prezentat numărul, Delia i-a reproșat concurentului că unele glume au fost „bătrânești”, dar cu toate acestea, jurata i-a acordat un vot pozitiv pentru că a văzut potențialul său: „Nu mi-a plăcut ce a zis, dar mi-a plăcut cum a zis. Am apreciat energia cu care a venit pe scenă și consider că Eduard are potențial să meargă mai departe”.

Cele trei like-uri primite din partea juraților Mihai Bendeac, Iulia Albu și Delia l-au adus pe concurent la votul celor de acasă. Telespectatorii au decis că Eduard Moise merită un loc în finala sezonului cu numărul 12 iUmor.

Cel de-al doisprezecelea sezon iUmor este unul complet neașteptat, atât pentru telespectatori, cât şi pentru juraţii show-ului de la Antena 1. Spre deosebire de sezoanele anterioare când doar Delia, Mihai Bendeac și Cheloo aveau loc la masa juriului, sezon 12 aduce în fiecare ediție un nou jurat surpriză la pupitru, care va asista și va analiza numerele unei zile întregi de filmare.

