Bitză este o legendă a hip-hop-ului românesc, un artist care a depășit obstacole personale și profesionale pentru a ajunge un simbol al muzicii românești. Viața lui a fost plină de suișuri și coborâșuri, dar muzica și mesajele sale au fost mereu o formă de terapie și autoexprimare. Cu o poveste emoționantă și o energie contagioasă, Bitza este un concurent de temut în Survivor.

„Mă bucur că sunt la Survivor. Așteptam chestia asta de mai mult timp pentru că mă uit de mult timp la reality show-uri de gen și Survivor era pe “bucket list-ul” meu.

Mi se pare că Survivor-ul se potrivește cu modul în care abordez în general viața. Îmi plac provocările, îmi place să ies din zona mea de confort. Cred că doar ieșind din zona de confort putem să învățăm lucruri noi, deci “lets go”!”, a spus artistul pentru Click.

Bitză și-a cunoscut echipa, însă, nu știe prea multe detalii despre viața acestora, urmând să lupte cot la cot în Republica Dominicană.

„Încă nu mi-am format o părere pentru că, practic, e prima oară când interacționăm în formula asta.Nu știu mai nimic despre ei, o să mă informez ulterior. Nu-mi place să am o părere superficială sau nefondată. O să aflu eu despre ei”, a spus Bitză.

„Nu, nu sunt rău de foame. Probabil că o să fie câteva zile, cinci zile, șapte zile, zece zile, în care se adaptează corpul și ulterior, nu cred că o să am probleme. Adică, de-a lungul timpului am ținut diete, post, etc. Dar, totuși, trei luni de foame, nu.

N-au apărut trei luni de foame niciodată în viața mea până acum. Deci, foamea ar fi o îngrijorare și, în al doilea rând, colectivul. Colegii mei de echipă nu-i cunosc, nu știu ce fel de caracter au, ce temperament. La rândul lor, cum suferă de foame, cum se adaptează la condițiile acelea extreme”, a încheiat concurentul de la Survivor România 2025.

Sezonul următor al celebrei emisiuni Survivor România promite să aducă o nouă rundă de provocări extreme și concurenți pregătiți să lupte pentru titlul de supraviețuitor al junglei. Castingul pentru noii concurenți s-a încheiat, iar numele concurenților au fost dezvăluite.

