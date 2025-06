Cine este Teodora Marcu, fosta concurentă de la Insula Iubirii

În vârstă de 23 de ani, Teodora Marcu a fost împușcată mortal, sâmbătă seara în București. Tânăra este fosta concurentă la „Insula Iubirii”, sezonul 6. Tânăra a participat în emisiune alături de iubitul ei Alexandru Marcu.

Deși s-au despărțit în timpul show-ului, cei doi s-au împăcat l-a scurt timp după ce au revent în România, gestul lor aducând o serie de critici din partea internauților.

În august 2022, Teodora Marcu a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” sezonul 6 a fost aspru criticată în mediul online, atunci când a anunțat împăcarea cu Alex, dar și în momentul în care a anunțat că este însărcinată.

„Este fix alegerea mea lângă cine vrea sa stau și cu cine vreau o familie! Nici un om nu este perfect, toată lumea are diverse stări, zile bune și mai puțin bune. Nu va puteți da cu părerea și judeca niște oameni văzând câteva imagini, nu veți știi niciodată cum suntem noi cu adevărat! Tot ce contează este ca sunt foarte bine și nu regret nici o secunda alegerile făcute”, a spus la acel moment tânăra de 23 de ani în mediul online.

Cum s-au cunoscut Teodora și Alex Marcu de la „Insula iubirii” sezonul 6

Teodora și Alex Marcu s-au căsătorit cu doar un an înainte să participe la Insula Iubirii, iar la acel moment tânăra avea doar 19 ani. Cei doi s-au cunoscut atunci când tânăra își însoțea diriginta la un eveniment, așa cum povestise chiar ea, la începutul emisiunii.

„Eu sunt Teodora, am 19 ani, deocamdată nu am un job, poate mai târziu. Nu cred că a folosit magia asupra mea să Când ne-am cunoscut eu eram cu diriginta mea în clasa a 10-a la o deschidere de carte și el era acolo și am făcut poze la sfârșit, după mi-a cerut Facebook-ul.

Am vorbit acolo, după ne-am întâlnit la o cafea. Mi se părea foarte interesant, era diferit de toți ceilalți”, a spus Teodora la începutul emisiunii.

Cum a fost împușcată Teodora Marcu în București

Tânăra în vârstă de 23 de ani a fost împușcată sâmbătă seara, într-un cartier rezidențial de lângă București. Teodora era însărcinată pentru a doua oară și a murit la scurt timp după ce a fost dusă la Spitalul Floreasca din București.

La momentul la care oamenii legii s-au prezentat la fața locului Teodora Marcu era în viață. Ulterior, tânăra în vârstă de 23 de ani a murit la spital.

„Polițiști din cadrul Poliției Orașului Voluntari au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, pe o stradă dintr-un cartier rezidențial, din comuna Ștefăneștii de Jos, o femeie, de 23 de ani, ar fi fost agresat fizic, prin împușcare, cu o armă, de către un bărbat”, au transmis polițiștii.

Femeia în vârstă de 23 de ani a fost împușcată mortal sâmbătă seara. Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului, iar tânăra a fost transportată la spital, însă ulterior a decedat.