Imediat după finala MasterChef România 2025, Libertatea a stat de vorbă cu juratul din emisiunea culinară de la PRO TV, pentru a afla cine gătește de Crăciun în casa lui, dar și ce preparate va avea pe masă familia lui.

„Ce fac de Crăciun? Stau acasă! Cam în majoritatea anilor am stat acasă de Crăciun. Ne-am mai plimbat de Revelion. Dar de Crăciun cam stau acasă, în principiu. Îmi place să-mi petrec Crăciunul cu familia, cu soția, vin copiii…

Soția mea face cele mai bune sarmale! O ajut. Eu fac piftia, ea face sarmalele. Eu o mai ajut la tocat carnea. Dar ce înseamnă împachetat, ea face. La mămăligă… tot ea! Sau o să mâncăm cu pâine, că nu prea mănânc mămăligă eu. Și cozonacul îl fac eu. Ciorba o facem amândoi. Ea se ocupă mai mult, eu doar îi dau gust, așa. O facem cu zeamă de varză! Mie îmi place ciorba, am crescut cu ea, n-am ce să fac! Sunt ciorbar, așa cum s-ar zice”, a spus Sorin Bontea în exclusivitate pentru Libertatea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 32

Întrebat dacă există vreun preparat special pentru masa de Crăciun sau pentru cea de Revelion, Sorin Bontea a precizat că atât el și soția lui, cât și cei doi copii pe care îi au adoră sarmalele.

„Sarmalele! Și nu glumesc. La noi în familie, sarmale se fac de două ori, maximum de trei ori pe an. Atât! Că atâta e varza la noi, atâta ține. Eu pun varză acasă, în butoi. Îmi pun murături… Noi asta mâncăm, nimic special. Și de Revelion, salată de boeuf. Ca toată lumea! Cam asta e mâncarea. Noi așa plecam de Revelion, cu platoul cu salată de boeuf la noi. Că pe vremuri așa era, așa te duceai. Revelionul câteodată îl facem acasă, câteodată nu, depinde. Adică nu e obligatoriu să nu stai acasă”, a încheiat Sorin Bontea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE