De mai bine de doi ani de zile Mariana Moculescu locuiește într-o garsonieră în București. Din ianuarie, din cauza problemelor financiare, ea nu și-a mai putut achita chiria și a acumulat o datorie de 1.500 de euro. Acum, unul dintre prietenii lui Horia Moculescu i-a sărit în ajutor cu bani.

„Sunt foarte tristă, am vorbit cu un avocat vreo oră și jumătate despre situația mea cu casa. El mi-a zis că nu e nimic de făcut, chiar m-a întrebat de ce îmi e așa de greu să plec de acolo! Proprietara garsonierei nu m-a mai căutat, ea de acum acționează prin avocat.

Ar fi trebuit pe undeva să reușesc să plec până acum în altă parte, dar parcă mă ține ceva aici, nu știu ce să mai zic! E și situația de așa natură, încât… Cât despre vreun ajutor… Horia Moculescu mi-a dat prin Nidia 200 de euro, bani care nu sunt de la el, sunt de la un prieten, o persoană care am înțeles că vreo trei luni o să mă ajute”, a declarat Mariana Moculescu pentru Cancan.

Din păcate, problemele financiare nu sunt singurele cu care ea se confruntă. Mariana Moculescu are și o situație medicală delicată. „Eu mă trezesc cu niște dureri cumplite de cap, la ceafă. Eu am fost răcită rău, m-am speriat, am chemat ambulanța.

M-au dus de urgență la Spitalul Victor Babeș. M-am simțit rău, de la inimă cred. Am intrat în panică. Au vrut să mă țină internată, mi-au luat sânge pentru analize… Nu am rămas, am ieșit pe semnătură din spital, dar încă nu m-am dus să iau rezultatul analizelor”, a mai spus Mariana Moculescu.

Proprietara o execută silit

Înainte de Paște, proprietara era decisă să o execute silit. „Din punctul meu de vedere și-a găsit un moment foarte nefericit. Și foarte, foarte urât de a pune această problemă și de a-mi trimite notificare prin executori judecătoresc, chiar în preajma Sfintelor Sărbători Pascale.

Mi se pare un gest extraordinar de mojic. În afară de mojic, de păgân, să-mi trimiți mie executare și ordini de evacuare, chiar în preajma Sfintelor Sărbători. Dacă tot ai rezistat, să zic, ianuarie-februarie-martie, mai rezistai câteva zile. Să se termine Paștele și a doua zi trimiteai prin curier notificarea de evacuare.

Mă lăsai să-mi tignească și mie câtuși de puțin aceste sărbători. Că ți-am umplut sacul cu bani doi ani și patru luni.”, declara Mariana Moculescu pentru Fanatik.

