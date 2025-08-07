Cine sunt, de fapt, „Castravete, Roșie și Ardei” de la „Insula Iubirii” 2025. Maria Avram a spus adevărul pe TikTok

În una dintre edițiile recente de la Insula Iubirii 2025, Maria Avram și Bianca Dan se aflau într-o cameră din vila fetelor în momentul în care au început să vorbească despre ispitele masculine din show-ul de la Antena 1. Însă, pentru ca iubiții lor să nu își dea seama despre cine este vorba, în cazul în care vor vedea imaginile, le-au dat porecle bărbaților care se află cu ele în aceeași locație.

La un moment dat, cele două concurente, care în show-ul de la Antena 1 au ajuns alături de Marian Grozavu și de Marius Avram, au decis ca ispitele masculine să primească nume de legume. Așa s-a ajuns ca Bianca Dan și Maria Avram să vorbească despre „Castravete, Roșie și Ardei”!

În timpul discuției, sperând că nimeni nu se va prinde despre cine este vorba, Bianca Dan spune: „Mie îmi place Castravetele”! Doar că, în momentul în care băieții văd imaginile, aceștia își dau seama despre cine ar putea fi vorba.

Andrei Lemnaru, cel care la Insula Iubirii 2025 a ajuns alături de Ella Vișan, afirmă că Octavian Grigorescu este „Castravete”, deoarece acesta a petrecut foarte mult timp alături de Bianca Dan, iar aceasta a apreciat momentele pe care ei le-au petrecut împreună.

Doar că Maria Avram îl contrazice pe Andrei Lemnaru! În timpul unui live pe care l-a făcut recent pe TikTok, concurenta din emisiunea de la Antena 1 le-a dezvăluit urmăritorilor ei cine sunt, de fapt, „Castravete, Roșie și Ardei”.

„Castravete era Teo, ca să înțelegeți! Ardei era George și Roșie – Cătălin”, a spus Maria Avram pe TikTok. Și a adăugat, după ce o fană i-a spus că a fost un gest urât că au poreclit ispitele masculine cu nume de legume: „Nu știu dacă tu o vezi ca o chestie urâtă, faptul că le-am pus nume concurenților. Era… în primele zile, unde nu știam prea bine care, cum este. Și cumva era o poreclă, să spunem așa, pentru început, să știm despre cine vorbim, ca ei să nu înțeleagă, dacă eram în curte. Dar nu a fost o chestie răutăcioasă la adresa lor. Din contră, eu cred că a fost o chestie de amuzament. Eu încă râd”.

Astfel, potrivit celor spuse de către Maria Avram, „Castravete, Roșie și Ardei” ar fi Teo Costache, Cătălin Brînză și George „Jaguarul” Ivănescu.

