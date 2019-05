Aventura ”Exatlon” a luat sfârșit pentru Costin Gheorghe care a ținut să mulțumească întregii echipe pentru experiența extraordinară avută în cadrul competiției.

”Regretul a dispărut după acest meci. I-am spus și lui Giubi (n.r. Andrei Botoaca) că, dacă eram foarte aproape sa castig, cu siguranta aveam un regret enorm. Astăzi m-a bătut, a fost mai bun decat mine și fiind mai bun, linisitea mea sufletească este alta. O să încep si eu cu o poveste. Încep cu oamenii din spatele camerelor, lumea nu stie cați oameni muncesc pentru noi. Am vazut oameni care muncesc 20 de ore pe zi, pe care lumea de acasa nu îi vede. Rog frumos copiii de acasă să își aprecieze părintii. Eu cinci luni de zile cat am stat aici, am simtit un gol, ca si cum ei n-ar mai fi … chiar dacă am 30 de ani, și tot copilul lor sunt. (…)”, a declarat Costin Gheorghe, la despartirea de echipa.

