Mara Baboianu, actrița cunoscută, în special, pentru implicarea sa în proiecte de teatru și film, a jucat în spectacolul „The Green Cat” și a avut colaborări notabile în diverse producții cinematografice și de teatru. În serialul original de la Antena 1, tânăra actriță va interpreta rolul Cristinei (Tinei) Florescu.

Mara Baboianu e Tina Florescu în „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”

Tina este foarte apropiată de Ana, are tot felul de probleme adolescentine şi își dorește să devină un influencer cunoscut. Fiind cea mai mică de vârstă, are parte de protecție din partea tuturor. „Când am dat casting pentru rolul acesta, nu ştiam foarte multe detalii. Nu știam la ce să mă aștept, dar aveam un sentiment că va fi ceva bun. Nu îmi făceam așteptări foarte mari, m-am dus acolo cu intenția de a mă distra și chiar asta am făcut. M-am simțit foarte relaxată și m-am distrat dând probe cu oameni despre care nu știam atunci că erau viitorii mei colegi.

După ce am aflat că am luat rolul, mi-a luat destul de mult timp să realizez că asta chiar se întâmpla, mai ales pentru că între casting și începutul filmărilor au trecut luni bune, timp în care am avut ocazia să îmi imaginez de 1000 de ori cum va fi la filmări.

Recomandări Percheziții în casa lui Horațiu Potra din Mediaș, după ce în mașina paznicului lui Călin Georgescu au fost găsite mari sume de bani și el a fost reținut

Ei bine, când am început filmările, am avut mult mai putine emoții decât mă așteptam. Mă bucură mult faptul că mă înțeleg bine cu toți colegii, atât actori, cât și din echipă. Atmosfera la filmări e degajată, ne distrăm, pentru că suntem apropiați ca vârstă, dar mă simt și onorată că am colegi cu experiență mult mai vastă, de la care am ce sa învăț.”, a dezvăluit Mara Baboianu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Tina are 17 ani și visul ei e să devină make-up artist”

Despre personajul său, Mara povestește că: „Tina are 17 ani și visul ei e să devină make-up artist și influencer. E cea mai mică dintre cei şase tineri din casa socială. La fel ca ceilalți, a crescut în orfelinat, nu și-a cunoscut niciodată părinții și nu a avut cea mai fericită copilărie. Cu toate astea, încă speră la o viață frumoasă și vrea să creadă în bunătatea oamenilor.

Își iubește mult “familia găsită” și e recunoscătoare că are o mamă socială atât de iubitoare cum e mama Lena. Totuși, visează des la o viață “normală” și la niște părinți iubitori care să fie acolo mereu. În procesul ei de creștere și descoperire a propriei persoane, își dorește să simtă că aparține și că e în siguranță orice s-ar întâmpla. Tina e un personaj care îmi e foarte drag.

Recomandări Cât de bogat este Horațiu Potra. Deține 75 de terenuri, zeci de case și spații comerciale și 15 kg lingouri de aur

Are o inocență aparte, care răzbate în ciuda vieții grele pe care a dus-o. E destul de diferită de mine și ăsta e un prilej pentru mine să accesez laturi ale mele pe care nu le prea întâlnesc în mod normal. Pasiunea pentru frumusețe și modă, dorința de a fi influencer, faptul că a crescut alături de mulți frați sunt unele din lucrurile care ne deosebesc, iar compasiunea, speranța, inocența dar și determinarea de care dă dovadă sunt lucruri care mă fac să o îndrăgesc. Sper să fac dreptate acestui personaj prin jocul meu și să o fac să fie iubită și îndrăgită de către toți cei care o vor urmări în serial, pentru că merită!”.

Antonia Crişan e Miki în „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”

La rândul ei, Antonia Crişan o va aduce în serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN pe Miki, tânăra care vine în locul Anei (Karina Jianu) în casa socială. Deși, inițial, se iscă un conflict între ele, cele două vor deveni cele mai bune prietene. „Despre acest casting am aflat de la Domnica Cîrciumaru. Rolul pe care am dat castingul, adică Miki, l-am aflat la casting.

Cred că a fost prima audiție la care nu m-am dus pregătită, adică fără un text primit de dinainte. Sa fiu sinceră, mi s-a părut interesant tot procesul castingului, a fost un eveniment ce se întâmpla acum și aici, iar modul in care regizorii au distribuit textele, propriu-zis rolurile, a contribuit pozitiv la context. Am mai participat în scurtmetraje și mici proiecte filmate în facultate, dar este primul proiect la un asemenea nivel, deci pot spune că am mai stat în fața unei camere de filmat, dar în contexte diferite.

Recomandări Femei și copii mici găsiți în „Abatorul de oameni”, închisoarea în care dictatorul sirian Bashar Al-Assad dusese tortura la un nivel „industrial”

Poate traducerea a ceea ce am simțit eu în ziua respectivă este simplă, am avut emoții, a fost o zi provocatoare, dar nu într-un mod negativ și greu, ci a fost ceva ce știam, dar nu mai făcusem până atunci. Atmosfera este plăcută, echipa este bine organizată, iar sprijinul din partea colegilor și regizorilor există de fiecare dată când am nevoie”.

Despre personajul său, Antonia mărturisește: „Personajul meu este unul cu o poveste profundă și are un caracter puternic, care, pe parcurs, ne lasă să i descoperim vulnerabilitățile. Miki este empatică și o prietena bună și continui să o descopăr cu fiecare episod citit și cu fiecare zi de filmare. Mă simt norocoasă și recunoscătoare să am ocazia de a face parte din acest proiect!”.

Povestea serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN aduce în atenţia telespectatorilor o tânără ambiţioasă şi determinată, abandonată la naştere, care în urma unui test genetic îşi găseşte mama chiar în persoana celei la care se aştepta cel mai puţin. Guvernat, în egală măsură de putere şi sensibilitate, serialul atacă o temă desprinsă din realitate, îmbrăcată în emoţiile unei tinere care îşi caută drumul într-o lume plină de secrete, condusă de bani, putere și decizii din trecut pe care multi le-ar dori îngropate în uitare.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News