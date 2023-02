Olya are 10 ani, iar Valera are 15 ani. Cei doi copii vin din Ucraina și sunt dansatori aerieni. Andra a fost atât de impresionată de momentul lor la „Românii au talent 2023” încât le-a dat Golden Buzz. Cei doi copii s-au cunoscut în urmă cu trei ani, la antrenamente. Olya și Valera au început să danseze împreună, după ce antrenorul lor au văzut potențialul pe care îl aveau și și-a dat seama că vor forma o echipă de succes.

Înainte să înceapă războiul din Ucraina, aceștia lucrau la studioul de circ „Jin Roh” din Herson. Olya și Valera aveau spectacole de 3-4 ori pe săptămână, apoi au fost nevoiți să se mute în alt oraș din Ucraina. La un moment dat Valera s-a mutat în Kiev, împreună cu mama sa, ca să-și poată continua antrenamentele. Se întâlnesc rar, doar ca să se pregătească pentru „Românii au talent”, relatează PRO TV.

Tatăl și fratele lui Valera sunt pe front, iar adolescentul nu mai știe nimic despre ei.

„Din Kiev până în Lvov am făcut 10 ore. Din Lvov până la granița cu România am făcut 6 ore, iar la vamă am stat încă 6 ore. Am ajuns la București după 3 zile. De când a început războiul e prima dată când apărem pe o scenă.

După ce a început războiul, eu m-am mutat în Kiev, Olya s-a mutat în Lvov, iar antrenorul nostru a plecat în Germania. Tatăl meu este militar, e în Ucraina și apără țara. Este foarte greu, nu ne-am văzut de 8 luni. Nu știm nimic de tata. Și fratele meu este militar, nici de la el nu avem vești”, a relatat Valera.

Recomandări După doi ani de restricții în pandemie, în care românii au stat lipiți de televizoare, în 2022, audiențele TV au luat-o la vale. „Granzii” pierd serios public

„Dacă aș câștiga, aș cumpăra o dronă pentru armată și le-aș da-o militarilor ca să ne apere țara”

Cei doi copii au făcut mărturisiri emoționante în show-ul de la PRO TV. Dacă vor câștiga marele premiu de la „Românii au talent”, Olya și Valera vor să cumpere o dronă pentru armata ucraineană.

„Dacă aș câștiga aș cumpăra o dronă pentru armată și le-aș da-o militarilor ca să ne apere țara. Vrem foarte mult să ne întoarcem acasă și să ne antrenăm cu antrenorul nostru, să trăim în casele noastre, să dormim în paturile noastre. Să știm că vom fi în siguranță.

Ne este foarte greu, ne antrenăm în orașe diferite, dar de când a început războiul ne-am putut antrena o singură dată la Lvov. După aceea, abia în România am putut repeta numărul nostru”, au declarat Olya și Valera.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări DOCUMENTE dintr-un mare spital din țară. Ce apare scris în fișele unor bolnavi de la urgențe: „Doamna doctor spune că e plătită la oră, refuză să vadă pacientul”

Andra le-a dat Golden Buzz

În ediția de vineri, 3 februarie, de la „Românii au talent” 2023 s-a oferit cel de-al patrulea Golden Buzz. „Am văzut un exemplu despre ce noi, oamenii mari, nu putem face. Cel mai spectaculos număr văzut de mine”, a spus Bobo după ce Olya și Valera, doi copii de 10, respectiv 15 ani, au încheiat o prestație ce va fi greu de uitat. Cu grație și curaj, ei au dominat aerul, au zburat printr-o poveste spusă cu multă trudă și pasiune. „Dacă s-ar face Romeo și Julieta în aer, așa ar trebui să arate”, a mai zis Dragoș Bucur, vizibil emoționat de ceea ce au reușit să demonstreze cei doi.

Fără să stea prea mult pe gânduri, Andra a admis că ceea ce a văzut a purtat-o în starea perfectă pentru a apăsa golden buzz-ul, așa că i-a trimis direct în semifinale. „Butonul auriu poate să aducă atâta bucurie”, a spus ea după ce a văzut reacția de fericire a copiilor ce au reușit să lase în urmă toată durerea trăită pe meleagurile lor natale.

Cine face parte din juriul Românii au talent sezonul 13

Încărcați de energie și dorința de a se bucura de talente care mai de care mai spectaculoase, Andi Moisescu, Andra, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete sunt pregătiți să ofere acele DA-uri mult visate. Pavel Bartoș și Smiley sunt în culise și au de oferit tuturor celor care și-au găsit curajul să ajungă pe această scenă din bucuria și entuziasmul lor!

Recomandări REPORTAJ. Într-un sat la 80 km de București, un tânăr cu o boală psihică, înstrăinat de părinți și de societate, se zbate să supraviețuiască: „Ieri am mâncat un ou”

Juriul „Românii au telent” a rămas neschimbat de la sezonul anterior și este format în continuare din cântăreața Andra, Andi Moisescu, Mihai Bobonete și Dragoș Bucur.

Cât este premiul de la Românii au talent

Premiul pus în joc de producători se ridică la valoarea de 120.000 de euro, iar concurenții trebuie să demonstreze încă de la urcarea pe scenă că merită să treacă în următoarele etape.

Momentele din cadrul show-ului de la PRO TV, moderat de Smiley și Pavel Bartoș, se vor difuza pe postul de televiziune, dar și pe platforma de streaming voyo.ro.

GSP.RO „E cel mai inteligent om din lume și n-a muncit o zi în viața lui”. Românul în fața căruia își scoate Ion Țiriac pălăria

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Suma pe care a luat-o Vica Blochina pentru luna petrecută la Survivor! Românii muncesc mult şi bine pentru banii ăştia

Viva.ro Ce a pățit Ioana Tufaru când a întâlnit-o pe amanta tatălui ei, Dan Tufaru: 'Ea mi-a pus mâna pe obraz. Mi-a spus...'

Observatornews.ro Au comandat una şi au primit alta. Poliţiştii reclamă că noile uniforme de 7.000 de lei se rup între picioare după 3 luni

Știrileprotv.ro Una dintre cele mai mari companii din România angajează sute de oameni. Salariul mediu este de aproape 10.000 de lei

FANATIK.RO Cum a murit Fane Spoitoru. ”Regele interlopilor” s-a stins după ce a ignorat un sfat banal al medicilor

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 4 februarie 2024. Peștii ar fi bine să-și propună, chiar de dimineață, să rămână calmi, indiferent ce apare și i-ar putea provoca