Cel de-al zecelea pachet de sancțiuni ale UE împotriva Moscovei va afecta comerțul și tehnologia care sprijină războiul Rusiei împotriva Ucrainei, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la finalul summitului UE-Ucraina de la Kiev, potrivit The Guardian.

Our 9 packages of sanctions are biting, and a 10th one is on its way.



With our partners, we must deny Russia the means to kill Ukrainian civilians and destroy homes and offices.



New measures will hit the trade and technology that supports Russias war machine. pic.twitter.com/bXKOa92ENP