În urmă cu aproximativ doi ani, un filmuleț cu Ciprian Marica, în prosop, în camera unui hotel din Cluj a stârnit mari controverse. Fostul fotbalist petrecuse câteva ore alături de Ana Muntean, nora lui Florin Muntean. Episodul cu prosopul nu a fost uitat de internauți, astfel că i-au lăsat mai multe comentarii răutăcioase.

Ciprian Marica a postat pe una dintre rețelele de socializare o fotografie cu el într-o scară de bloc, iar sute de comentarii au fost lăsate de către fanii săi. După ce a citit mesajele primite, fostul fotbalist și în prezent acționar la Farul Constanța a răbufnit.

„Mai fraților, lămuriți-mă și pe mine. Așa de triști să fie unii de pe aici, în mai bine de doi ani să nu li se fi întâmplat nimic interesant în viață? Au rămas blocați la faza cu prosopul, să nu mai fi trăit în atâta amar de timp altceva care să le ofere gelozie, interes sau plăcere? Iar dacă sunt și d-ăștia mai fricoși, stați, măi, liniștiți că n-am timp să trec pe la voi! Hai să aveți Sărbători fericite! Bucurați-vă de viață, că nu trăiește nimeni în locul vostru!”, a fost mesajul transmis de Ciprian Marica.

Ce spunea Ciprian Marica despre filmarea în care a apărut

Imaginile cu Ciprian Marica au devenit virale la momentul respectiv, însă fostul fotbalist și-a asumat greșeala. Ioana, frumoasa lui parteneră de viață, l-a iertat și relația lor a continuat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

„O situație stânjenitoare pentru mine, o situație în care am greșit și în care nu trebuia să mă aflu. Nu am fost și nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu. Cert este că mi-am asumat. Am înțeles și am învățat din acest lucru. Consider că aceste lucruri mă privesc pe mine și pe familia mea. Am reușit să trecem peste și să depășim acest moment. Mai departe nu rămâne nimic de spus, că suntem suma lucrurilor pe care le facem și vreau să cred că nimeni nu-i perfect. Facem lucruri bune, dar și greșim. A fost un lucru greșit pe care mi l-am asumat!”, a comentat Ciprian Marica, la acea vreme, incidentul de la Cluj.

